Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников МЧС за достойную работу в Подмосковье

В Химках состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пожарной охраны РФ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым поздравил сотрудников чрезвычайного ведомства с профессиональным праздником и поблагодарил их за достойную работу в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев и Куренков вручили спасателям награды, а также выразили благодарность за отважный труд при ликвидации бытовых, природных или техногенных возгораний. Губернатор подчеркнул, что труд сотрудников МЧС РФ часто граничит с риском для жизни, но они все равно доблестно выполняют обязанности.

«Мы очень дорожим сотрудничеством с МЧС, нашими спасателями, у нас выстроен четкий алгоритм взаимодействия, будь то наводнения, пожары, катастрофы или чрезвычайные ситуации. В Подмосковье работает большая команда МЧС — порядка 4 тыс. сотрудников, а также наша противопожарная служба „Мособлпожспаса“, которая насчитывает более 6 тыс. человек. Нам очень важно и дальше выполнять наши совместные задачи слаженно, оперативно и профессионально», — сказал Воробьев.

Он отметил, что сейчас активно используются передовые технологии, беспилотные системы, идет цифровизация всех процессов. В Подмосковье стараются изучать все самое современное для того, чтобы внедрять в работу спасателей и пожарной службы.

«Я очень рассчитываю на наше эффективное сотрудничество в этой важной сфере. Хочу всех сотрудников пожарной охраны поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за достойную и благородную службу», — добавил губернатор.

Новое назначение

После слов благодарности Воробьева глава МЧС РФ представил личному составу нового руководителя, который занял соответствующий пост указом президента России Владимира Путина. Теперь областным главком ведомства будет руководить генерал-майор Алексей Павлов.

В свое время Павлов долгое время служил в подразделениях МЧС на руководящих должностях. В течение последних 6 лет он руководил областным подразделением ведомства в Тульской области, затем указом российского лидера был переведен для работы в Подмосковье.

Еще Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 30 апреля, вручением нового служебного автобуса.

«Этот праздник — символ мужества и самоотверженности, праздник тех, кто выбрал нелегкую, но благородную профессию. Каждый выезд на пожар — это невероятный риск, это испытание всех ваших качеств на прочность. И вы каждый раз с честью проходите этот нелегкий экзамен, успешно справляясь с огненной стихией, действуя оперативно и слаженно в самых сложных условиях», — отметил Куренков.

Награждение отличившихся

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Во время церемонии награждения медаль «За спасение погибавших» вручили старшему лейтенанту Дмитрию Овсянникову, который принимал участие в ликвидации пожара на пиротехническом заводе в Сергиевом Посаде. Соответствующий указ подписал Путин.

«Там произошел взрыв пороха. Мы оперативно прибыли к месту вызова, провели боевое развертывание, начали доставать людей из-под завалов. Хочу отметить действия личного состава дежурных караулов, которые прибывали на пожар из разных подразделений. Они умело и слаженно действовали — тушили огонь, разбирали завалы, вытаскивали пострадавших, передавали их в руки врачей, продолжали поиск тех, кто мог находиться в здании», — поделился воспоминаниями Овсянников.

Звание «Заслуженный пожарный Московской области» получил капитан Максим Воронков. Во время пожара на складах в поселке Свердловский в Лосино-Петровском он занимался эвакуацией людей, за что и получил заслуженную награду.

За доблестный труд по ликвидации последствий теракта в «Крокус Сити Холле» награды получили спасатели: капитан Азим Гаплаев, полковник Александр Коврижных и майор Анатолий Балынин. Им вручили орден «За доблесть и мужество», звание «Заслуженный пожарный Московской области» и медаль «За спасение на пожаре» соответственно.

О пожарной и аварийно-спасательной технике

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев и Куренков осмотрели в Химках зал оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях, пожарную часть и технику. Ежедневно в Подмосковье на дежурство выходит около 420 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

В рамках региональной программы «Обновление и совершенствование парка техники пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований МО в 2025–2030 годах» в Подмосковье будут ежегодно приобретаться более 20 единиц основной и специальной техники для комплектации подразделений пожарной охраны: автолестницы, автоцистерны, автомобили первой помощи и прочие необходимые вещи для работы спасателей.

В 2024 году в Подольске на боевое дежурство поступил автомобиль-база газодымозащитной службы. Этот транспорт используют для проведения спасательных работ, а также для того, чтобы добраться к месту пожара вместе с водой или пенообразователем, а еще другим оборудованием для тушения водой или воздушно-механической пеной. Спецтехнику используют в работе подразделений южного и юго-западного направлений. В 2025 году такая же машина появится на балансе «Мособлпожспаса».

Современные технологии на службе МЧС

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Спасатели Подмосковья также используют в своей работе и современные технологии. Благодаря беспилотникам стало возможным не только обнаруживать места природных пожаров и отслеживать состояние ледников, но и находить людей, потерявшихся в труднодоступных местах. Эти технологии также обеспечивают безопасность персонала МЧС, позволяя проводить тепловизионное исследование зон пожара и доставлять спасательные средства пострадавшим, а также тушить пламя с воздуха.

В 2025 году в Подмосковье планируют купить еще 148 дронов модели FРV и 12 более крупных пожарных БПЛА для укрепления потенциала в борьбе с огненной стихией.

В борьбе с лесными пожарами в регионе применяются новейшие технологии искусственного интеллекта для улучшения качества распознавания. В настоящее время для мониторинга используются 134 видеокамеры. В ближайшем будущем планируется установка дополнительных 5 видеокомплексов в районах, где риск возгораний высок, а наблюдение ограничено.

С 2012 года в регионе открыли 102 новых пожарных депо, а в 2025 году планируют открыть еще 2 таких пункта в Щелкове и Балашихе. Правительство Московской области активно поддерживает улучшение материальной базы и оснащение пожарных служб.

В настоящее время в Подмосковье функционирует обширная сеть пожарной охраны, включая 74 подразделения Федеральной противопожарной службы, 215 единиц от «Мособлпожспаса» и более 60 частных и добровольных формирований. В совокупности эти организации обеспечивают защиту более чем 5,8 тыс. населенных пунктов, где проживает в общей сложности свыше 8 млн человек.