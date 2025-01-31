Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей, участвующих в «Добром деле»

Московская область отправила в Курскую область очередную фуру с 20 тоннами гуманитарной помощи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за то, что они поучаствовали в «Добром деле», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Курскую область передана уже пятая фура. В ней находится около 20 тонн груза. Его подготовили предприниматели Московской области, которые участвуют в проекте «Доброе дело», заработавшем в регионе с весны 2022 года. Гумпомощь отправляют в новые, приграничные регионы, а также в зону СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с бизнесменами региона. Он поблагодарил предпринимателей за то, что они поучаствовали в «Добром деле».

«Этот проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество продуктов, всего того, что необходимо, на передовой, в тылу, все, в чем нуждаются жители новых и приграничных регионов. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтерам, предпринимателям — каждый вносит свой вклад», — сказал Воробьев.

Помощь предпринимателей

Создатели компании «Правильное решение» Дмитрий и Татьяна Донихины не в первый раз собирают гумпомощь для отправки в Курскую область. Они отправили средства личной гигиены.

Дмитрий Донихин — офицер запаса. В зоне спецоперации у него служит большое количество знакомых и друзей.

У некоторых работников фирмы «Правильное решение» в зоне спецоперации защищают родину близкие люди. Именно по этой причине фирма оказывает помощь в том числе бойцам — передает амуницию и снаряжение. Поддерживает раненых, которые лечатся в больницах.

После ухода из ВС РФ Дмитрий Донихин вместе с женой открыл предприятие в Одинцовском округе. На нем создается косметическая продукция и бытовая химия.

С 2022 года Донихины оказывают помощь разным подразделениям ВС РФ, госпиталю имени Бурденко, ряду волонтерских движений. Семья предпринимателей планирует и дальше участвовать в «Добром деле».

Предприятие «Полет» из города Люберцы отправило в Курскую область кондитерские изделия. Фирма участвует в «Добром деле» с самых первых дней создания акции. Компания передала около 20 тонн собственной продукции.

Яковлевская чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь в период пандемии. Во время спецоперации она продолжает поддерживать соотечественников. В Курскую область компания отправила чай.

Глава этого предприятия Андрей Ерофеев рассказал, что компания участвует в «Добром деле» в первый раз. Организаторы акции поделились, что нужно жителям Курской области, в том числе живущим в пунктах временного размещения. Яковлевская чаеразвесочная фабрика передала запрошенные продукты.

Ерофеев добавил, что его предприятие считает себя социально ответственным. В будущем компания собирается постоянно принимать участие в аналогичных акциях. Многие сотрудники Яковлевской чаеразвесочной фабрики помогают соотечественникам лично — деньгами или какими-либо товарами.

«Доброе дело»

Фурой, которая привезла гуманитарную помощь в Курскую область, управлял водитель с большим стажем Александр Суслов. До этого он два раза привозил грузы на Донбасс.

«Последний раз ездил в Новоазовск, это было еще до Нового года. Понимаю, что делаю очень важное, ответственное дело — люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», — отметил Суслов.

Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Московской области. Губернатор Воробьев поддержал идею.

В проекте начали участвовать не только школьники, но и их родители. Затем к акции присоединились тысячи жителей Московской области, предприниматели.

Суммарно в акции поучаствовали почти 1,3 млн человек, 60 фирм. За практически три года были отправлены 7,7 тыс. тонн гуманитарной помощи.