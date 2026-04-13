Андрей Воробьев: пасхальные службы в Подмосковье прошли штатно

Более 2 тыс. храмов Подмосковья приняли верующих на Пасху. Все службы прошли штатно и без инцидентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу всех поздравить с большим православным праздником. Мы с вами знаем, что на территории Московской области находится около 2 тыс. храмов, и, конечно, пасхальное богослужение, то, что предшествует ему, всегда — это очень процесс ответственный и в части организации, в части подготовки территории, и, конечно, охраны безопасности», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие, обеспечивал безопасность и оказывал содействие. Воробьев отметил, что все прошло штатно, было большое количество прихожан.

«Поэтому хочу всех, кто занимается этим направлением, кто готовил все мероприятия, поблагодарить. Знаю, что главы были включены, знаю, что, прежде всего полиция, службы готовились к этому мероприятию. <…> Так что Христос воскресе, работаем дальше», — сказал губернатор.

