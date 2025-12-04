Андрей Воробьев: парки в лесах Подмосковья продолжают обустраивать

«Дело в том, что в Подмосковье 43% территории — это леса. И часто леса эти находятся в городской черте. Но для того, чтобы ты там мог построить парк, ты должен иметь законные основания. И мы в Подмосковье не имели права строить парки в лесах. И когда я обратился за этим разрешением к нашему президенту, он сказал, что парки — дело хорошее. Делай, только чтобы там получали удовольствие люди, дети, занимаясь спортом. Вот этим мы и занимаемся», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что очень признателен благодарным жителям, что они по-доброму, хорошо оценивают совместную с ними деятельность.

Ранее Воробьев отметил, что посещаемость парков Подмосковья растет от года к году.

