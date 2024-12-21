Андрей Воробьев открыл подстанцию «Дарьино» в Одинцове после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после масштабной реконструкции дал старт работе подстанции «Дарьино» в Одинцовском городском округе. Это один из основных питающих центров муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в мероприятии приняли участие гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор. В ходе церемонии запуска проводившим реконструкцию специалистам вручили областные и ведомственные награды.

Подстанция снабжает электроэнергией 28 населенных пунктов, в которых проживает более 30 тыс. человек, 37 социально значимых объектов, несколько крупных предприятий и территориальные сетевые компании. После модернизации мощность подстанции увеличилась более чем втрое — с 50 до 160 МВА.

Помимо этого, был создан резерв в размере 37,88 МВА, который позволит обеспечить стабильное электроснабжение как существующих, так и новых потребителей, включая строящийся региональный сосудистый центр.

«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он подчеркнул, что стабильное энергоснабжение имеет важное значение, поэтому в регионе необходима модернизация для подстанций, построенных 50-60 лет назад. Все это требует огромных инвестиций.

Глава региона отметил, что в рамках реализуемой совместно с «Россетями» программой в Подмосковье модернизируют все объекты, которые касаются электроснабжения. Сегодня в работе ряд объектов в Чехове, Балашихе, Раменском и других муниципалитетах.

Подстанция «Дарьино» была возведена в 1973 году. При этом последний раз ее модернизировали более 30 лет назад. Общий объем инвестиций в масштабное обновление составил свыше 1,4 млрд рублей. Работы выполняла дочерняя компания «Россетей» — «Россети Московский регион».

Значительная часть оборудования, размещенного на подстанции, произведена в России. Речь идет об автоматизированной системе управления техпроцессами, трансформаторах, ячейках комплектного распределительного устройства, терминалах защит, разъединителях, токоограничивающих реакторах и др.