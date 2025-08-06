Андрей Воробьев: откроем еще 3 кластера по федпрограмме «Профессионалитет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе создадут еще три кластера по федеральной программе «Профессионалитет». Новые кластеры откроют в Электростали, Серпухове и Долгопрудном, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Таким образом, в регионе их будет уже 17. Все эти кластеры объединят в себе 36 профессиональных образовательных учреждений, 2 вуза, 112 предприятий и организаций.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три», — сказал Воробьев.

По его словам, новые кластеры будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий (ИТ).

Кроме того, как уточнил губернатор, в 2026 году в планах открыть еще один кластер.

«Интерес к среднему профессиональному образованию в России растет, и Подмосковье — не исключение. Сегодня у нас 6 школьников из 10 после 9 класса идут в колледжи для продолжения обучения», — добавил глава области.

Он отметил, что в Подмосковье работают 37 колледжей. Власти региона стараются создавать в них современные и комфортные условия, чтобы студенты могли получать необходимые навыки и компетенции на лучшем оборудовании под руководством высококлассных мастеров. А после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на ведущие предприятия Московской области.

Подобные кластеры — объединения колледжей, техникумов и предприятий одной отрасли. Все они подписывают партнерское соглашение и работают вместе для подготовки специалистов. Студенты колледжей в этом случае могут не только получать теоретические знания, но и приобретать практические навыки под руководством опытных наставников.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Московского Губернского театра

Атомный кластер

При поддержке «Росатома» (АО «Машиностроительный завод») в День знаний запустят атомный кластер. Он появится на базе Электростальского колледжа.

В него войдут три учреждения среднего профессионального образования и три работодателя.

Для обучения студентов там появятся разные учебно-производственные зоны, например – материаловедения, сварки, токарной обработки металлов. Ребята смогут пользоваться современным оборудованием: защитными сварочными кабинами, токарно-фрезерными центрами, различными дефектоскопами, станками лазерной и плазменной резки, сверлильными и точильно-шлифовальными машинами.

Кластер по индустрии робототехники

В Серпухове при Губернском колледже откроется кластер по индустрии робототехники. Его создают совместно с ООО «РАТЕП-Инновация». В объединение будут входить пять колледжей.

Для студентов оборудуют несколько учебных лабораторий: по вакуумным системам, магнитным системам, эксплуатации систем измерений, обработки передачи сигналов.

Появятся учебные комплексы вакуумных и магнитных полей, программирования промышленных контроллеров. В колледжах задействуют автоматизированные системы — прецизионной обработки форм и комплекса контроля оборудования, разделки электрических соединителей, комплексное инфракрасное устройство и систему многослойного наблюдения.

В учреждениях образования еще разместят учебно-лабораторное оборудование «Рабочие процессы поршневого вакуумного насоса», мехатронный модуль – электропневматическое перемещение деталей и т. д.

ИТ-кластер

В Долгопрудном откроют ИТ-кластер. Его центром станет Физтех-колледж. Еще в него будут включены семь образовательных организаций и два работодателя. Ключевой партнер – Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики.

Этот кластер предложит ребятам уникальные направления подготовки специалистов: проектирование и математическое моделирование стратосферных беспилотников с искусственным интеллектом, веб-разработка, машинное обучение, работа с большими данными и нейросетями.

Учебные площадки будут оснащены современными компьютерами, тренажерами полетов дронов, лабораториями диагностики и ремонта спецтехники, системами автономного управления логистикой и т. д.

Всего в этом году создадут 20 мастерских. Сейчас по программам «Профессионалитет» в Московской области обучаются более 13,5 тыс. ребят. С сентября их будет свыше 21 тыс.