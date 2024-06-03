Андрей Воробьев: отделение «Защитников Отечества» принимает по 25 человек в день

Подмосковное отделение госфонда «Защитники Отечества» в Красногорске ежедневно очно принимает по 25 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня приехал в наше отделение госфонда „Защитники Отечества“, чтобы сказать спасибо за важную и ответственную работу и узнать, нужна ли дополнительная помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 31 мая филиал отметил один год с начала работы.

Глава региона поблагодарил председателя госфонда Анну Цивилеву, руководителя подмосковного филиала Ольгу Ермакову и всех, кто вместе с ними трудится, чтобы сделать жизнь бойцов СВО и их близких проще.

По словам Воробьева, в филиале работают 58 социальных координаторов. Это неслучайные люди. Здесь трудятся ветераны боевых действий, жены, матери героев. Среди них доброволец и экс-замкомандира батальона «БАРС-13» Виктор Исаев и Вячеслав Шевяков, который ушел на спецоперацию в 72 года, так как не мог остаться в стороне.

«Мы начали проводить комплексную диспансеризацию — ее прошли более 100 ветеранов, четверым бойцам помогли получить высокотехнологичные протезы и средства реабилитации, 10 квартир адаптировали под ветеранов-инвалидов», — добавил губернатор.

Как уточнил глава области, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу выдавать бойцам с полной ампутацией ног машины на ручном управлении — закон по данному вопросу уже подписан. Госфонд сейчас проводит переговоры с автошколой ДОСААФ, чтобы обучать бойцов управлять подобными автомобилями.