В субботу глава региона и полпред главы государства в ЦФО Игорь Щеголев навестили жителей Курской области, которые временно обустроились в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во всех пунктах временного размещения круглосуточно работают медики. Также для детей организовали кружки и экскурсионные программы. В настоящее время решается вопрос обучения. При необходимости дети будут устроены в подмосковные школы или обучаться на местах.

Губернатор добавил, что эвакуированные жители Курской области могут находиться в Московской области сколько потребуется.