Андрей Воробьев обсудил с главой Власихи итоги работы в округе за 5 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт МКД, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках встречи были подведены итоги работы в округе за 5 лет. Воробьев подчеркнул, что жители гордятся Власихой, им нравится ее преображение.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — сказал Воробьев.

Губернатор попросил Потапчука рассказать о капитальном ремонте домов, благоустройстве и о том, пользуются ли спросом отремонтированные и новые спортивные объекты.

Также Воробьев поинтересовался, как в округе решаются вопросы с устаревшими ларьками и нестационарными торговыми объектами. Он отметил, что там, где удобно жителям, где все законно, платятся налоги, соблюдаются санитарные нормы — НТО может работать.

