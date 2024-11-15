Андрей Воробьев об оружейном заводе: делают надежное оружие, помогающее бойцам
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
На оружейном заводе, производящем винтовки под брендом ORSIS, делают надежное оружие, которое помогает российским бойцам четко выполнять боевые задачи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что винтовки используют в силовых структурах, в ВС РФ и в зоне спецоперации.
«Это завод полного цикла. На нем производят нарезное оружие — изготавливают стволы, затворные группы, спусковые механизмы, ложа, а также собирают, проверяют и проводят тестовый отстрел готовых изделий», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, завод выпускает высокоточные винтовки для стрельбы на дальние дистанции. Кроме того, там делают патроны различных калибров, в том числе с повышенными возможностями по пробитию целей. На сегодняшний день две винтовки ORSIS 6В12 и 6В13 прошли испытания, их ставят на вооружение.
Воробьев поблагодарил команду предприятия, мастеров-оружейников за профессионализм и внедрение новых решений.
«Многие понимают, как много сейчас значат уровень и технологичность вооружения», — добавил губернатор.
Он отметил, что завод растет и развивается. На предприятии работают около 150 человек. Оно укомплектовано современным станочным парком — есть 60 обрабатывающих центров различного назначения с программно-числовым управлением.