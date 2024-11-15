Андрей Воробьев об оружейном заводе: делают надежное оружие, помогающее бойцам

Он уточнил, что винтовки используют в силовых структурах, в ВС РФ и в зоне спецоперации.

«Это завод полного цикла. На нем производят нарезное оружие — изготавливают стволы, затворные группы, спусковые механизмы, ложа, а также собирают, проверяют и проводят тестовый отстрел готовых изделий», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, завод выпускает высокоточные винтовки для стрельбы на дальние дистанции. Кроме того, там делают патроны различных калибров, в том числе с повышенными возможностями по пробитию целей. На сегодняшний день две винтовки ORSIS 6В12 и 6В13 прошли испытания, их ставят на вооружение.

Воробьев поблагодарил команду предприятия, мастеров-оружейников за профессионализм и внедрение новых решений.

«Многие понимают, как много сейчас значат уровень и технологичность вооружения», — добавил губернатор.

Он отметил, что завод растет и развивается. На предприятии работают около 150 человек. Оно укомплектовано современным станочным парком — есть 60 обрабатывающих центров различного назначения с программно-числовым управлением.