Андрей Воробьев о «Дне добрых дел»: самое главное, чтобы все было от души

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в проведении «Дня добрых дел» важно, чтобы все было от души и от чистого сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Акция состоится в Подмосковье 27 апреля. Ребята будут наводить порядок около школ, в парках, возле мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. К мероприятию смогут присоединиться и родители.

«Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля — это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях — например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества», — сказал глава области.

По его словам, важно, чтобы каждый смог принести пользу и день прошел не только полезно, но и интересно для школьников.

Интересная программа

Каждая подмосковная школа готовит интересную программу для акции. Об мероприятиях Воробьеву рассказали ученики.

В образовательном центре «Багратион» уберут территорию учебного учреждения, приведут в порядок площадки возле детсадов. Для самых малышей проведут экоквест, а школьники навестят ветеранов с угощениями и пасхальными корзинками, также пожилым людям помогут в домашних делах. Ученики еще подготовят для защитников Отечества аптечки с йодом, антисептиками и бинтами. У некоторых школьников папы находятся в зоне спецоперации.

«А еще мы с одноклассниками примем участие в „Эстафете добра“, которая пройдет на нашем стадионе. В ней смогут выступить и родители. Главный приз — семейное дерево. Победитель сможет посадить его на территории школы», — поделилась восьмиклассница Эмма.

В Апрелевской школе №1 Наро-Фоминского округа планируют высадить 33 сиреневых куста. Ученики отметили, что это будет символизировать подвиг 33-й армии, которая в декабре 1941 года освободила территорию города от фашистов. Школьники приведут в порядок мемориал героев ВОВ, сквер у завода грампластинок и посетят ветеранов.

«27 апреля для нас — день радости. Мы запланировали много мероприятий как в самой школе, так и за ее пределами. У нас обучается почти 3 тыс. детей, и большая часть из них с удовольствием присоединится к этой акции», — сказал директор Апрелевской школы №1 Денис Борисов.

Благотворительная ярмарка и сбор помощи

Второклассник Степан из школы №8 в Дмитрове рассказал губернатору, что они с друзьями проведут для ветеранов дружеский теплый вечер.

«Мы придем с самоваром и угостим их нашими дмитровскими пряниками. Мне очень хочется пообщаться с ветеранами, я хотел бы побольше узнать про блокаду Ленинграда, расспросить, как они смогли ее пережить», — сказал школьник.

В школе еще организуют благотворительную ярмарку. На средства от нее планируется купить дроны и отправить их в зону СВО. В учебном заведении проводят сбор гумпомощи для ребят из Хорошевской школы Новоазовского района ДНР. Для них приносят тетради, канцелярию, книги, настольные игры. В «День добрых дел» все вещи разложат по коробкам и отправят на Донбасс.

«Мероприятий запланировано очень много. Ребята сами генерируют свои проекты, продумывают все до мелочей. Например, у нас есть проект „Горки-25“, там расположен госпиталь, где мы делаем концерты, доставляем помощь –специальные медикаменты, костыли. И, конечно, привозим письма, сувениры от ребят», — добавила директор школы №8 из Дмитрова Людмила Корягина.

«День добрых дел» станет новым витком подмосковной акции «Доброе дело», которую школьники региона придумали в 2022 году, а губернатор идею поддержал. В учебных учреждениях области и волонтерских пунктах ребята собирают все нужные вещи для жителей новых регионов РФ и участников спецоперации. За два года из региона было отправлено свыше 5,6 тыс. тонн помощи.