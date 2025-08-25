Андрей Воробьев: нужно продолжать поддержку врачей и учителей

Необходимо продолжать оказывать всестороннюю поддержку врачам и учителям, так как это приносит положительные результаты и позитивно сказывается на кадровой политике, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Тема, которая прозвучит сегодня в докладах, будет посвящена кадровому обеспечению системы здравоохранения. У нас, также как и в образовании, забота и внимание кадрам имеет принципиально важное значение. Вы знаете, что мы приняли ряд программ — и по подъемным, по выплатам учителям, и врачам: бесплатная аренда, предоставление жилья, как на региональном уровне эта программа действует», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что дополнительная поддержка этих категорий приносит свои плоды и положительные результаты.

«Знаю, что и на территориях, когда главы уделяют этому внимание дополнительно, поддерживают две очень важные категории — и врачей, и учителей — это всегда приводит к хорошим результатам и положительно сказывается на недопущении или на появлении дефицита кадров», — отметил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.