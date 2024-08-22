Андрей Воробьев: нужно формировать культуру отдыха во Власихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о благоустройстве набережной у Среднего озера в городском округе Власиха. Глава региона отметил, что в ЗАТО нужно формировать культуру отдыха, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Благоустройство набережной — жемчужины Власихи — запланировано на следующий год. Здесь появится пешеходно-прогулочная зона. Также модернизируют спортивный кластер, детскую игровую площадку, оборудую места для крещенских купаний, площадки с фотозонами, лестничные спуски, качели, береговые склоны.

Также на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию, озеленят территорию. Этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства, как и КПП № 2.

«Очень важно еще формировать культуру отдыха, чтобы те „прелести“, которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера — начиная от покрышек и заканчивая мопедами и автомобилями — больше там не появлялись. Я надеюсь, что будет меняться культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте», — отметил Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком.