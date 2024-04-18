Андрей Воробьев назвал самые востребованные в Подмосковье цифровые сервисы

«Мы на пути новых технологических решений», - заявил Воробьев.

Губернатор также отметил сервис «электронный дневник» – в нем можно найти все, что связано со школой: домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество образования учителя – все это дает совместный проект Подмосковья и Москвы.

«ЖКХ – это умная платежка и голосовой помощник робот Женя, который мы сейчас развиваем. Все, что касается уборки территорий, это искусственный интеллект во дворах». Андрей Воробьев губернатор Московской области

По словам губернатора, область также занимается оцифровкой дворов.

«Если раньше нужно было прийти и посмотреть, что сделала муниципальная или управляющая компания, что не сделала, сегодня это все видят видеокамеры, поэтому все, что касается общественного транспорта, администрирования мусора, строительного и бытового, чаще и чаще используется видеокамеры для распознавания тех или иных объектов», - заключил Воробьев.