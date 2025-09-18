Андрей Воробьев навестил воспитанников школы-интерната «Абсолют» в Серпухове

В партнерстве с бизнесом, благотворительными организациями в Подмосковье развивается инклюзивное образование. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в одно из спецучреждений в поселке Райсеменовское г. о. Серпухов и пообщался с детьми и педагогами. Всех ребят угостили мороженым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Когда в семье появляется особенный ребенок — это всегда испытание, большая нагрузка. Родителям необходима поддержка и ответы на вопросы: как воспитывать? Как обучать? Как помочь ребенку социализироваться? В такой ситуации должны подключаться профессионалы, которые умеют работать по специальным программам и находить подход к разным детям», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что приехал в одно из таких учреждений — инклюзивную школу-интернат «Абсолют», чтобы посмотреть, как проходят занятия, какая нужна поддержка.

Губернатор напомнил, что эта школа начала работать 11 лет назад по инициативе благотворительного фонда «Абсолют-помощь». Власти области со своей стороны поддержали проект, как и создание рядом семейного городка.

«Школа сделана с любовью и теплотой, с пониманием того, что разные дети должны чувствовать себя равными. Мы видим, что наставники, педагоги внедряют инновационные методики, создают комфортную поддерживающую атмосферу. Творчество, спорт, мастерские — это все доступно и все бесплатно для родителей благодаря фонду „Абсолют-Помощь“», — добавил глава Подмосковья.

По его словам, на сегодняшний день в «Абсолюте» обучается 187 ребят не только из области, но и других регионов, 14 — в режиме интерната.

Индивидуальный подход к детям

95 ребят учатся в «Абсолюте» по основным образовательным программам, еще 92 — по различным вариантам адаптированных. Это дети из Серпухова, Подольска, Чехова, Пущина, Протвина и из других регионов РФ, например, Калужской области, Донецка, Москвы.

Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут, который помогает раскрывать его способности.

В педагогическом коллективе — 59 человек. Организовано множество мастерских для дополнительных занятий и профессионального обучения. Оборудованы столярная, гончарная, швейная, автомобильная, 3D-моделирования и т. д.

«В школе принята концепция: мы разные, но мы равные. И через формат мастерских, дополнительного образования, мы даем ребенку возможность сделать выбор, а также организовываем процессы таким образом, чтобы ему было нестрашно ошибиться, чтобы он не боялся пробовать, искал то, что ему по душе, как он может себя реализовать», — сказала директор школы-интерната «Абсолют» Наталья Ильина.

Она добавила, что в школе обучается много детей с особенностями, около 70 из них имеют статус инвалида.

«Мы считаем, что в инклюзии медицина всегда должна быть рядом — поэтому у нас штат медицинских сестер, есть физиотерапия, массаж, соляная комната и т. д. На территории школы ребята гуляют все вместе; есть, например, открытые классы, чтобы, когда погода позволяет, дети учились на свежем воздухе», — уточнила директор.

По ее словам, к благоустройству территории учреждения образования подходили осмысленно и учли опыт разных стран. В «Абсолюте» 11 зон с различными смыслами и функциями. Ребенок в течение рабочей недели бывает практически на каждой во время прогулок или занятий. В зоне для развития координации стоят мостки с уклоном, качающиеся: ребенок решает, как пройти по специальному лабиринту. Еще установлены качельные ряды, есть зона правил дорожного движения, велодорожка, зона с песком и тактильная тропа.

Профессии в школе

С 2020 года учащиеся могут освоить в школе разные профессии, а по окончании обучения получить соответствующее свидетельство.

На выбор предоставлены 10 специальностей: помощник повара и пекаря, плотник, специалист ногтевого сервиса, парикмахер, швея, портной, слесарь по ремонту машин, водитель категории В, монтажник оборудования сети, сборщик кожгалантерейных изделий и рабочий зеленого хозяйства.

Во время каникул школьники проходят практику по выбранному направлению в различных компаниях, сотрудничающих с «Абсолютом». Среди них: рестораны, салоны красоты, автомастерские и др. С помощью такого подхода у ребенка формируется полноценное понимание профессии.

«Я учусь в 9 классе, в качестве хобби мне нравится заниматься автослесарным делом. Прохожу здесь профобучение — вождение машины. Третий год уже играю в секции в хоккей, недавно начал еще и на волейбол ходить. В будущем хочу связать свою жизнь именно с хоккеем. Также соревновался в чемпионате „Абилимпикс“ и занял второе место по компетенции „Специалист по типовым решениям 1С“», — сказал воспитанник Алексей Чигарин.

Участие в олимпиадах и конкурсах

При поддержке профкоманды педагогов воспитанники принимают активное участие в олимпиадах, чемпионатах профмастерства, занимаются спортом. В прошлом учебном году 14 ребят стали лауреатами именной стипендии губернатора, двое — призеры муниципального этапа ВсОШ, по трое — призеры конкурсов профмастерства «Абилимпикс» и «Профессионалы».

«Я работаю здесь уже 8 лет. Наши ребята систематически участвуют как в региональных, так и во всероссийских соревнованиях. Это такие виды, как, например, легкая атлетика, мини-футбол, лыжный спорт, настольный теннис. В большинстве случаев это, конечно, соревнования для ребят, имеющих ОВЗ. Вот недавно наши мини-футболисты вернулись с первенства России, которое проходило в Саранске. Они в составе сборной Московской области стали уже двукратными победителями первенства России», — поделился учитель физкультуры Юрий Баранов.

Он добавил, что в сопровождении школы выпускники поднимаются до состава сборной региона, а, например, Алексей Башмаков стал кандидатом в российскую сборную по легкой атлетике.

