Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Литвиново»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, которые приехали в оздоровительный лагерь «Литвиново» на вторую смену, и привез им клубнику и мороженое, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Ребята, девчата, мы вам привезли сегодня клубнику подмосковную и подмосковное мороженое — от всей души. Очень приятно, что вам здесь нравится. Я в „Литвинове“ уже второй раз. Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими», — сказал Воробьев.

Он отметил, что там ребята знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, а еще ждали, когда родители в выходной привезут что-нибудь вкусненькое. Примерно с седьмого класса были спортивные лагеря, где дети много бегали, профессионально занимались спортом.

«Хочу поблагодарить педагогов, вожатых. Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за своих родных. Вы помогаете находить им ответы на вопросы», — добавил губернатор.

Отдых в «Литвинове»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Текущим летом лагерь, как и в 2023 году, бесплатно посетят свыше 3 тыс. ребят от 7 до 15 лет. Летние смены для детей участников спецоперации там проводят второй год подряд. В этот раз их всего шесть по 14 дней. В каждой смене отдохнут по 500 мальчиков и девочек.

«Здесь очень круто! Я в первом отряде, уже успел найти в лагере новых друзей. Мы вместе занимаемся спортом, посещаем интересные кружки, мастер-классы по моделированию. На робототехнике, например, делали метеостанцию. А сегодня вечером у нас дискотека, которую мы очень ждем», — поделился 13-летний Егор.

Некоторые дети отдыхают в лагере «Литвиново» второе лето, в том числе и Яна из Лобни.

«Мы приехали сюда вместе с братом. Я второй раз в „Литвинове“, была и в прошлом году. Здесь классная атмосфера. Очень нравится посещать кружки, дискотеки. Сейчас мы в отряде готовим разные номера, будем выступать в конце смены, — поделилась Яна.

Она рассказала, что ее отец сейчас на СВО — уже 2 года. Приезжает домой каждые полгода на 2 недели.

«Конечно, очень ждем его и переживаем», — сказала школьница.

Патриотическая смена

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

15 июня в «Литвинове» началась Патриотическая смена. Для ребят организовали большую программу, в которую включены встречи с участниками спецоперации, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, экскурсии (например, в парк «Патриот»).

«Это лето лагерь полностью работает для детей, чьи родители являются участниками спецоперации — либо уже вернулись, либо находятся там. К ребятам приезжают в гости различные известные люди. Например, буквально вчера творческий вечер провел поэт-песенник Григорий Гладков», — отметил директор лагеря Дмитрий Еремейцев.

Он добавил, что в штате «Литвинова», кроме педагогов и вожатых, есть еще психологи, при необходимости помогающие ребятам.

По его словам, дети приезжают в лагерь отдохнуть, набраться сил, энергии, но, конечно, все очень скучают по родителям.

В четверг в гости приехали пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

«Мы постоянно сотрудничаем с детским лагерем „Литвиново“, они наши друзья, мы их курируем. Всегда с удовольствием приезжаем, рады видеть детей, стараемся помочь им определиться в жизни, отвечаем на вопросы. В основном ребят интересует, как летчики переносят перегрузки, как мы пришли в профессию. Рассказываем все особенности, нюансы, какая бывает авиационная техника и на что она способна», — поделился старший летчик авиазвена авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи», капитан Валерий Соков.

Как он уточнил, у детей еще есть и вопросы про спецоперацию, так как у многих родители прямо сейчас находятся на передовой.

Летчики поблагодарили главу области за помощь бойцам, выполняющим поставленные задачи в зоне СВО.

Губернатор рассказал о своей мечте

При общении ребята поинтересовались у Андрея Воробьева, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой у него любимый вид спорта и подмосковный парк. Некоторые из школьников уже задумываются о будущем, решают, где учиться, поэтому попросили совета по выбору профессии по душе.

«Самое большое достижение каждого из нас — стать порядочным человеком. Дмитрий Владимирович (Еремейцев, директор лагеря „Литвиново“ – ред.), например, очень любит детей, хочет сделать что-то интересное, занимается воспитанием и организацией отдыха. Кто-то лечит, спасает людей. Вчера мы были в Коломне, где специалисты делают протезы и помогают раненым. Им нравится их работа, потому что они понимают, что приносят пользу», — отметил глава региона.

Отвечая на вопрос, о чем он мечтает, Воробьев сказал: «У нас у всех сейчас одна мечта, чтобы мы победили, чтобы был мир!».

Досуг в лагере

На территории лагеря находится большой актовый зал. Там проводят различные мероприятия. Ребята занимаются творчеством, играют в теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и мини-гольф, бильярд, боулинг. Еще они могут плавать в бассейне, кататься на роликовых коньках и встречаются с интересными людьми.

В текущем году лагерь посетят актеры Московского академического театра им. В. Маяковского, олимпийские чемпионы, известные футболисты и боксеры. Кроме того, в августе планируется привезти взлетно-посадочный модуль «Союз».

Дети в «Литвинове» ставят музыкальные спектакли, занимаются ландшафтным дизайном, робототехникой, посещают выставки, развлекательные шоу и мастер-классы.

Лето в Подмосковье

Всего летом в 105 загородных и 985 школьных лагерях Московской области смогут отдохнуть порядка 180 тыс. ребят.

Свыше 4 тыс. детей из социально незащищенных семей получат путевки на побережье Черного моря: в Анапу, Геленджик и Туапсе. А для многодетных, семей с низкими доходами, ребят с ограничениями по здоровью и детей-сирот есть компенсации за путевку в лагерь.