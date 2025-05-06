Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Вечный огонь, зажженный во вторник в Королеве, станет для всех жителей региона напоминанием о подвиге героев Великой Отечественной войны.

«Пусть этот Вечный огонь станет для всех нас напоминанием о том, какой ценой досталась Победа, и о нашей ответственности — беречь мир и помнить тех, кто его отстоял», — написал губернатор в Telegram-канале.

В преддверии 80-летия Великой Победы в Королеве зажгли Вечный огонь. Это событие стало частью большой памятной акции «Храним огонь Победы» от «Газпрома». В рамках нее 6 мая по всей стране зажгли 80 Вечных огней.

На церемонии в Королеве присутствовали ветераны ВОВ, в числе которых Владимир Остроухов и Николай Топорков.

«Газпром» поддерживает более 60 мемориалов с Вечным огнем в Подмосковье. В Королеве их уже два: первый появился 10 лет назад на площади Победы, второй — во вторник в мкр. Юбилейный.

Губернатор напомнил, что 6 мая — День воинской доблести Московской области. В годы войны заводы города поставляли на фронт оружие и технику, текстильные фабрики — ткани и валенки для солдат, жители строили оборонительные рубежи, принимали раненых. Около 15 тыс. человек ушли на фронт, многие не вернулись домой.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.