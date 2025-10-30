сегодня в 13:48

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.

Андрей Воробьев также объявил благодарности:

— заместителю начальника окружного управления социального развития №26 министерства социального развития Московской области Дмитрию Лаврентьеву;

— заместителю заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития №2 министерства социального развития Московской области Диле Уруновой — она помогла вернуть в родную семью 10 детей.

За многолетний труд по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, успешную их реабилитацию и социализацию благодарности губернатора Московской области удостоились:

— приемная семья Светланы Быковой и Сергея Кочетова из г. о. Серпухов, воспитывающих восьмерых приемных детей с инвалидностью. Четверо приемных детей уже вышли в самостоятельную жизнь;

— приемная семья Ульяны и Александра Вяткиных из Павловского Посада, воспитывающих семерых приемных детей. В течение года семья помогала десятерым детям — пятеро детей уже вернулись к своим родителям;

— приемная семья Натальи Киселевой и Александра Перова из Клина, воспитывающих четверых детей. Родители временно принимали на воспитание пятерых детей. Все дети вернулись в родные семьи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.