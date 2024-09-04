Андрей Воробьев наградил подмосковных врачей

«У меня сегодня приятная миссия — вручить государственные награды от нашего президента», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены участковый педиатр из Фрязина Елена Григорьевна Десятова и главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Николаевна Мельник.

«Я очень благодарна, что такая высокая награда достойна моего коллектива. Потому что это не только моя награда. Это награда всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. В чем вы тоже убеждались, посещая нашу больницу. Очень приятно, что здравоохранение для правительства Московской области — это тема номер 1», — сказала Татьяна Мельник.

Также за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм благодарность губернатора Московской области получили: