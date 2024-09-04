Андрей Воробьев наградил подмосковных врачей
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил подмосковных медиков на съезде детских врачей.
«У меня сегодня приятная миссия — вручить государственные награды от нашего президента», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены участковый педиатр из Фрязина Елена Григорьевна Десятова и главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Николаевна Мельник.
«Я очень благодарна, что такая высокая награда достойна моего коллектива. Потому что это не только моя награда. Это награда всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. В чем вы тоже убеждались, посещая нашу больницу. Очень приятно, что здравоохранение для правительства Московской области — это тема номер 1», — сказала Татьяна Мельник.
Также за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм благодарность губернатора Московской области получили:
- заведующая Детской поликлиникой № 1 Красногорской больницы Бутакова Елена Павловна;
- заместитель главного врача по медицинской части Московского областного хосписа для детей городского округа Домодедово Захарова Анастасия Анатольевна;
- заместитель главного врача по педиатрической помощи Ногинской больницы Богородского городского округа Зенчук Елена Сергеевна;
- заместитель главного врача по детству и родовспоможению Электростальской больницы Мамошина Марина Викторовна;
- заведующая Детской поликлиникой № 3, врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы Муценко Ольга Александровна;
- главный врач Поликлиники городского округа Власиха Тульчинская Ольга Валерьевна;
- заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы Холдина Мирия Анатольевна.