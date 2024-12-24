Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело». Ими стали волонтеры, военные, конструкторы, инженеры, спасатели — все те, кто заботится о людях и защищает Родину.

Воробьев во время торжественной церемонии рассказал, что пообщался с командирами и представителями именных полков. Губернатор объяснил им, в чем смысл премии.

«У нас и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому для нас это очень большая честь», — заявил Воробьев.

Он также подчеркнул, что последние два года общество стремится только к одному — к победе в спецоперации. Каждый человек в России старается внести свою лепту.

«Поэтому сегодня я по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким, самым достойным», — высказался глава региона.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» в Московской области вручается уже в 12-й раз. В том числе лауреаты получат государственные награды Подмосковья.