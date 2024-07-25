Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ

сегодня в 15:14

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке и вручил военнослужащим награды в честь юбилея подразделения.

Он напомнил, что бригада была сформирована 30 лет назад.

«Сегодня мы приехали, чтобы наградить ее бойцов и поздравить с предстоящим Днем ВДВ. Парни всегда в эпицентре, в самых горячих точках: Грузия, Киргизия, Чечня, Сирия, Украина», — сказал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, ордена «За доблесть и мужество» вручили старшему сержанту Рифатджону, ефрейтору Александру, майорам Андрею, Роману и Михаилу. Губернатор поблагодарил военных за верность долгу.

«Отдельная благодарность командиру — Вадиму Панькову. Герой России, генерал-майор, он принимал участие во всех военных операциях российской армии, начиная с 1994 года. Во время СВО лично руководил боем под Гостомелем», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что также присвоил Панькову звание «Почетный гражданин Московской области».