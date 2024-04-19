Андрей Воробьев: летом в Лобне завершат благоустройство Центрального парка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне. Он также пообщался с предпринимателями, которые собираются разместить здесь торговые и развлекательные объекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Благоустройство планируют закончить летом. Парк является одним из любимых мест досуга жителей и гостей города. Его возвели более полувека назад, объект нуждался в обновлении. Перед разработкой новой концепции благоустройства был проведен опрос жителей. Все их пожелания учтены и будут реализованы.

Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе есть места, особенно дорогие сердцу жителей, где прошло их детство и которые хранят теплые воспоминания. Осенью губернатор посещал благоустроенный парк «Киово» и набережную реки одноименного озера. Кроме того, в Лобне уже появился красивый современный парк «Река времени» и еще два сквера.

Фото - © Рендер благоустройства Центрального парка/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рендер благоустройства Центрального парка/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рендер благоустройства Центрального парка/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рендер благоустройства Центрального парка/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Перемен ждал Центральный городской парк, построенный в 1969 году. С тех пор качели, лодочки и все, что радовало раньше, сильно устарело. Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Глава области уточнил, что работы планируют закончить летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновленный парк.

Масштабные работы на территории площадью 17 га начались в прошлом году. Они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В парке обновят дорожно-тропиночную сеть, сделают красивую входную группу и функциональные зоны. В центральной части обустроят территорию для проведения культурно-массовых мероприятий. На территории появятся танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив нее — павильон-кафе с трибуной. Тут также разместится скейт-парк для любителей экстрима. Для гостей оборудуют панда-парк и детскую зону, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов.

Помимо этого, в парке обустроят зоны отдыха, установят скамьи, урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения. Специалисты проведут озеленение, при этом существующие зеленые насаждения сохранят.

Благоустроят и территорию рядом с прудом. Там оборудуют смотровую площадку.

Здесь также снова запустят паровозик и сделают станции. К этой работе подключились РЖД. Маршрут будет проходить по всем основным достопримечательностям парка.

Для детей в парке разобьют автогородок с мини-заправками, дорожками. Дети даже будут получать права.

Сделать Центральный парк еще более интересным и привлекательным поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору, что хотят здесь открыть прокат, аттракционы, универсальную площадку, ресторан, проводить мастер-классы.

Управляющий партнер и генеральный директор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов отметил, что в этом году планируют открыть пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей.

«А также несколько аттракционов — например, в левой части парка появится детская карусель. Кроме того, установим так называемую „прыгалку“, суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить веревочный парк для детишек».

Директор компании «Ледовый сервис» Павел Слепнев рассказал, что идет подготовка к строительству стационарного сооружения.

«В зимний период это будет ледовый каток с искусственным льдом, а в летний — многофункциональная спортивная площадка. Хотим открыть его перед Днем знаний, к 1 сентября», — добавил Слепнев.

Поддержка предпринимателей

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ресторатор Сергей Гаспаров отметил, что парк находится в центральной части города, здесь собираются разместить ресторан. Место уже выбрали — прямо у входа.

На данный момент разрабатывают проект, через пару месяцев уже можно будет приступить к строительству.

«У меня есть сеть ресторанов и баров в Москве. Они разной концепции — например, японская, итальянская кухня. В Лобне мы хотим сделать старорусскую традиционную кухню, рецептуру привезем из глубинок России. Сердцем ресторана станет традиционная русская печь, в которой будут готовиться основные блюда. И еще мы планируем проводить детские мастер-классы по приготовлению этих блюд. Совместим их с историческими лекциями, которые будут интересны и взрослым», — добавил Гаспаров.

Подмосковье уделяет большое внимание поддержке предпринимателей, в том числе тех, кто ведет свою деятельность в парках. В прошлом году удалось разработать комплексное решение «Бизнес в парке». В него входят определение локации (подбор точки для размещения на Инвесткарте, подача заявки для размещения объекта, заключение договора без торгов на РПГУ), выбор франшизы (на Инвестпортале), льготный микрозайм (до 5 млн рублей), финансовая поддержка (субсидии на возмещение затрат на приобретение франшизы и оборудования).

Предпринимателям предлагают разные варианты. Объекты с быстрой окупаемостью — фудтраки, тележки — можно разместить без торгов до 1 года. Со средней окупаемостью (до 4 лет), к примеру, надувные батуты, предлагают от 3 до 5 лет. А для более дорогостоящих объектов — на 10 лет или дольше, чтобы бизнес мог чувствовать себя уверенно.

В парках культуры и отдыха Подмосковья стало намного проще открыть нестационарную торговую точку. Жители могут сделать это быстро на региональном портале госуслуг. До этого предприниматели, которые хотели разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали их решения около 70 дней, теперь это можно сделать электронным способом за 7 дней.