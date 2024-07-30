Андрей Воробьев: к 1 сентября в Солнечногорске сдадут детсад на 320 малышей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство нового детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск. Он встретился с местными жителями и строителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Рекинцо-2 — активно растущий микрорайон. Важно, чтобы вся социальная инфраструктура тоже была создана. В числе долгожданных объектов — детский сад. Он будет одним из самых крупных в округе», — сказал Воробьев.

По его словам, в новое ДОУ пойдет 320 малышей. Детсад будет входить в состав образовательного комплекса школы № 4.

«Всего месяц остается до открытия, поэтому необходимо, чтобы коллектив уже был сформирован и готовился к учебному году. На данный момент отобрано 28 человек — это воспитатели, младшие воспитатели, учитель музыки, логопед, психолог», — добавил глава области.

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Удобное расположение

В новом детском садике будет 13 групп, среди которых две ясельные и две коррекционные. Его открытие позволит снять часть нагрузки с других объектов образования городского округа.

Для малышей в трехэтажном здании сделают игровые, спальни, буфет, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет, кабинет логопеда и столовую. Рядом установят теневые навесы, игровые и спорткомплексы.

«У меня дочке 12 лет, сыну скоро будет 3 года, пойдем в садик с сентября. Все документы уже оформили, в Подмосковье теперь в этом плане все очень быстро можно сделать, мы управились за день», — поделилась жительница Солнечногорска Александра Головина, которая переехала в мкр-н Рекинцо-2 по программе переселения из аварийного жилья.

Она добавила, что раньше 10-15 минут приходилось идти до детского сада, а новое здание совсем рядом с домом.

«Будет очень удобно — открыл дверь, вышел, отвел детей и пошел по делам», — подчеркнула собеседница.

Готовность объекта

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 75%. На стройплощадке работают более 220 человек.

Сейчас они занимаются отделочными работами, устройством внутренних инженерных систем, сетей теплоснабжения, ливневками. Также ведется заливка фундамента под ограждение. Территорию ДОУ благоустроят, там высадят деревья и кустарники.

«Детский садик изумительно красивый, и по отношению к предыдущим нашим проектам в нем значительно увеличено место рекреации, отдыха для наших детей. Это сделано по новым нормативам Московской области, которые предусматривают больше мест для развития малышей, отдыха, занятий спортом», — рассказал гендиректор стройорганизации Алексей Добашин.

По его словам, объект уже готовится к сдаче. Работы ведутся в плановом графике.

Строительство объектов образования в Солнечногорске

За четыре года в городском округе были возведены два детсада. Около 100 малышей в прошлом году принял детсад «Мелодия леса» в деревне Голубое. Там же с 2020 года работает ДОУ № 3.

В текущем году планируется к сентябрю, кроме объекта в микрорайоне Рекинцо-2, открыть новый корпус на 300 мест в Поваровской школе, школу на 1375 ребят в деревне Голубое, а при ней заработает ДОУ для 100 воспитанников.

В 2025 году запланировано открыть детсад на 250 мест в п. Поварово, реконструировать гимназию № 6 и построить к ней пристройку на 300 учеников.

Возведение соцобъектов в Московской области идет в том числе с привлечением инвесторов. Например, в рабочем поселке Андреевка в следующем году откроют детский сад для 170 малышей, а в 2026 году — пристройку на 300 учеников к Андреевской школе.