Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Новогодние шарики, на которых написаны желания ребят, глава региона снял с елки в Кремле перед началом Госсовета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Настя из Макеевки

Первая счастливица — восьмилетняя Настя из Макеевки, которая мечтала попасть в студию «Детского радио». Особенно ей нравится волна 96,8 FM за познавательные и развлекательные программы, спектакли, сказки и детские песни.

«Здесь самые хорошие и красивые ведущие. Мы с бабушкой постоянно их слушаем. Больше всего мне понравилась Ириска. В студии очень здорово! Моя мечта исполнилась. Я очень счастлива!», — поделилась впечатлениями Настя.

Девочка вместе с мамой Викторией приехала в Московскую область в сентябре 2022 года. Более двух лет они живут в пункте временного размещения в городском округе Коломна. Виктория рассказала, что устроилась на работу, дочь посещает школу. По ее словам, в регионе делают все для детей — есть занятия с логопедом, развивающие кружки.

«И главное, что ребята в безопасности, могут спокойно выйти погулять, и мы за них не переживаем. На „Детское радио“ Настя мечтала попасть еще когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что ее желание осуществилось. Всей школе рассказала, что едет сюда. Ребята за нее очень рады», — высказалась Виктория.

Дима из Домодедова

Восьмилетний Дима из Домодедова очень хочет беговую дорожку. Губернатор исполнил его желание. Когда подарок прибыл к мальчику, он тут же начал его распаковывать и даже самостоятельно собрал. Мама Наталья уговорила Диму надеть кроссовки перед занятиями, ведь он так спешил опробовать подарок.

«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке. Мы каждый год писали, принимали участие в акции, но не ожидали, что получим подарок. А в этот раз случилось настоящее предновогоднее чудо», — рассказала Наталья.

Тимофей и Даниил из ДНР

Девятилетний Тимофей и семилетний Даниил из села Павлополь в ДНР не придумали подарок на Новый год. Они положились на волшебника Андрея Воробьева, который снимет их шар с елки. Волонтеры Подмосковья передали детям от губернатора игровой ноутбук и планшет. Даниил даже расплакался от счастья, получив подарок. Мама мальчиков Оксана призналась, что семья писала письма на «Елку желаний» три года подряд.

«В прошлом году девочка, наша соседка, получила гитару. А в этом повезло нам. Эмоции, конечно, переполняют! Огромная благодарность всей команде, Андрею Юрьевичу за то, что он подарил радость нашим детям, помог исполнить мечту, за то, что зажигает огоньки в детских глазах. Желаем в Новом году всех благ тем, кто участвует в добрых делах», — высказалась Оксана.

Акция «Елка желаний» организована Российским движением детей и молодежи «Движение первых». В этом году 5 декабря ей дал старт президент страны Владимир Путин. Принять участие в акции может каждый. Для этого можно зайти на сайт елкажеланий.рф.