Андрей Воробьев: ИИ в школе помогает освободить учителей от рутины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как применяют искусственный интеллект (ИИ) в школах Подмосковья. В области последовательно интегрируют современные технологии в образование: от начальной школы до профессиональных колледжей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы стараемся трансформировать систему образования так, чтобы качество преподавания соответствовало самым высоким современным требованиям. Один из наших приоритетов — разгрузить учителей и передать цифровым системам рутинные процессы», — отметил Воробьев.

Он уточнил, что в этом году запущен сервис с ИИ для проверки письменных заданий. «Цифровой помощник учителя» анализирует рукописный текст, помечая ошибки, и предлагает оценку.

«Это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз. Сейчас проект работает в пилотных школах в пяти округах: Дмитровском, Пушкинском, Богородском, Мытищах и Щелкове. Планируем в сентябре масштабировать его на все школы Подмосковья», — добавил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Меньше рутины

Благодаря «Цифровому помощнику учителя» время проверки работ сейчас занимает около 30 минут вместо 3 часов. Еще педагогам больше не надо носить с собой стопки тетрадей. Учитель может в школе загрузить снимки нужных страниц в систему, а нейросеть проанализирует данные, укажет ошибки и выставит предварительную оценку с комментарием по каждому. Далее нужно будет подтвердить или изменить оценку перед внесением в электронный журнал.

Уже свыше 4 тыс. педагогов в области активно работают с «Ассистентом преподавателя» на основе генеративного ИИ. Его внедряют в регионе в рамках подписанного областным правительством и Сбером соглашения о сотрудничестве.

Этот сервис помогает подготовить план к уроку, раздаточные материалы, проверочные работы, примеры для разбора тем и т. д. Благодаря этому высвобождается до 10-12 часов в месяц. Поэтому учителя могут тратить гораздо меньше сил на рутину и уделять больше времени общению с детьми и повышению качества образовательного процесса.

Для этого в «Ассистенте преподавателя» предусмотрена еще одна функция. На платформу можно загружать записи уроков в аудиоформате. Тогда ИИ анализирует и оценивает речь учителя, предлагает советы по улучшению его методической, коммуникативной и речевой компетентности.

Еще можно отправить сценарий урока и получить обратную связь. Кроме того, сервис может формировать небольшие отчеты для родителей об успеваемости школьника и о том, как он справляется с заданиями.

Мир «цифры» и кибербезопасности

Внедрение ИИ в систему образования Московской области не ограничивается помощью педагогам.

«Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ. Поэтому по поручению президента с 1 сентября в Московской области планируем запустить проект „Киберурок“. Прямо с первого класса школьников будут погружать в мир „цифры“ и кибербезопасности, учить использовать ИИ-инструменты», — сказал Воробьев.

По его словам, в пилотный проект в регионе вошли 200 школ в 40 округах. В апреле учителя начнут осваивать соответствующие методики преподавания.

ИИ в профклассах и колледжах

Сегодня основы использования ИИ и информбезопасности стали частью подготовки учащихся предпрофессиональных ИТ-классов (их число в текущем учебном году выросло на 60%). Свыше 7 тыс. ребят (более 200 классов) не только углубленно изучают на уроках математику и информатику, но и учатся программированию, алгоритмизации, технологиям ИИ на элективных курсах и внеурочных занятиях. Так, еще со школы они осваивают актуальные компетенции.

ИИ используют и в колледжах Подмосковья для подготовки специалистов. Например, в Сергиево-Посадском колледже будущие сварщики получают от ИИ обратную связь по качеству швов. Еще работа с искусственным интеллектом входит в программы обучения будущих программистов (разработка кода информсистем, разработка веб-приложений) и логистов (решение логистических задач). Так, студенты Ногинского колледжа применяют знания на практике — в рамках проектного офиса пишут две ИИ-программы для компании из Долгопрудного: для анализа расстановки товаров на складе и для формирования этикеток по запросу пользователя.

«Сейчас ярко выражена тенденция, когда в процессы логистических компаний, которые оказывают различные услуги, внедряется искусственный интеллект. Это позволяет снизить трудоемкость рутинных операций. Поговорив с руководством компании-партнера, мы создали группу студентов из программистов и логистов. На данном этапе ребята разрабатывают приложение под запрос данной организации», — пояснил преподаватель «Ногинского колледжа» Сергей Воронков.

Он добавил, что приложение позволит при помощи ИИ оптимизировать работу на складе, в том числе при создании отчетов, анализе документации, в вопросах, связанных с транспортировкой грузов, складированием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.