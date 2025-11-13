Андрей Воробьев: ИИ сможет ускорить градостроительство и улучшить его качество

Искусственный интеллект может помочь и в решении более сложных задач — например, в городском моделировании, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сейчас в регионе много строится. И важно все это смоделировать так, чтобы развитие городов Подмосковья было гармоничным.

«Я думаю, что сегодня, как никогда, этот запрос существует, и у нас очень большой соблазн освоить и это направление в следующем году, это градостроительная деятельность. Это будет влиять на сроки, это будет влиять на качество», — сказал Воробьев в ходе пленарного заседания на форуме «Цифровые решения».

Он отметил, что сложность этого вопроса заключается в огромном количестве данных.

«А кто может обработать огромное количество данных как никто хорошо? Мы предполагаем, что это искусственный интеллект в партнерстве с человеком. Поэтому вот куда-то туда мы смотрим, и я думаю, что у нас это будет получаться», — заключил губернатор.

