Андрей Воробьев и Павел Крашенинников обсудили реформу местного самоуправления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников обсудили поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас законопроект готовится к принятию во втором чтении Госдумой. Отмечается, что опыт Подмосковья учтут при принятии реформы МСУ

«Мы сегодня имели возможность вместе с коллегами, представителями муниципальных органов, обсудить все, что касается дальнейших изменений в 131-й закон. В свое время нашу инициативу перехода на одноуровневую систему муниципального управления поддержал президент. Мы понимаем, насколько важно местное самоуправление — это наша опора», — заявил Воробьев.

По его словам, сейчас в Московской области существует одноуровневая система, но это не говорит об отсутствии диалога или взаимопонимания с коллегами. Все, что власти делают в Московской области, делается сообща и с Советом депутатов на муниципальном уровне, и с главой. Также активно работает Общественная палата. Губернатор отметил, что важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла сохранить эти партнерские отношения.

Подмосковье — один из пилотных регионов (вместе с Калининградской областью), где прошла такая реформа. Этот опыт будет тиражироваться на всю страну. В течение нескольких лет муниципальные районы будут преобразованы в городские и муниципальные округа.

В Подмосковье реформа территориальной организации ОМСУ началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе 5 ЗАТО), 111 городских и 177 сельских поселений. После преобразований осталось 57 городских округов, в числе которых 5 ЗАТО.

В новый законопроект включены предложения от Московской области. В частности, руководитель региона в случае неисполнения главой округа своих обязанностей сможет принимать соответствующие кадровые решения в его отношении.

Как отметил Крашенинников, сейчас в стране чуть больше 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область — показательный пример, где осуществляется упрощение и оптимизация структур управления для их более эффективной работы. Он заявил о необходимости сосредоточить полномочия муниципальной власти в одном законе, что сделало бы процесс управления более прозрачным.

Крашенинников обсудил с Воробьевым возможность расщепления полномочий, контрольных функций внутри субъектов, внутри муниципалитетов, что должно привести к большей четкости в распределении ответственности и обязанностей. В новой редакции закона об МСУ часть полномочий местной власти будут непередаваемыми, часть субъект сможет забрать себе, если органы местного самоуправления не справляются, а также будут те, которые региональные власти смогут отдать муниципалитету.

Принятие законопроекта направлено на укрепление самостоятельности местного самоуправления, концентрацию финансовых, имущественных, экономических, а также организационных и кадровых ресурсов на уровне городских и муниципальных округов.