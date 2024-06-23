Андрей Воробьев: готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в Севастополе

сегодня в 18:30

Московская область готова оказать всю необходимую помощь Севастополю, в том числе принять пострадавших, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей», — подчеркнул глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в теракте и отметил, что Подмосковье скорбит с вместе со всеми. Еще губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.

В результате атаки на Севастополь, которую ВСУ провели в воскресенье днем американскими ракетами ATACMS погибли 5 человек, более 120 были ранены.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статье 205 УК РФ «Террористический акт». В Крыму и Севастополе 24 июня объявлен днем траура.