Андрей Воробьев: «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 27 апреля в регионе состоится акция «День добрых дел», в которой смогут принять участие 1,1 млн школьников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев обсудил предстоящую акцию на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.

Он отметил, что традиционно в апреле власти стараются максимально уделить внимание чистоте и порядку — силами муниципальных и региональных служб проводятся субботники, к этим работам всегда рады привлечь неравнодушных людей. При этом особая категория — это дети. Важно, чтобы они тоже смогли внести в процесс свою лепту.

«27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе вместе с родителями. Мы с вами, уважаемые главы, министры, обязательно поможем: где-то нужны посадочные материалы, деревья, где-то краска, возможность выехать и навести порядок на захоронениях Великой Отечественной войны и т. д.», — заявил Воробьев.

Активности по направлениям

В акции примут участие около 1,1 млн школьников региона. Активности поделили на 3 направления — физический труд, спорт и экскурсии. Учителя и педагоги сами могут определиться, что им больше по душе. Директора составят план мероприятий после опроса, который состоится на этой неделе.

Кто-то будет сажать деревья, наводить порядок в парках, на территориях воинских захоронений, памятников и мемориалов, красить скамейки, другие — развешивать кормушки, сеять газон, убирать возле школ. Для детей будут организованы соревнования по волейболу, футболу, перетягиванию каната, настольному теннису, фрисби, бадминтону и т. д. Для ребят проведут экскурсии в воинские части, музеи, пожарные части, на промышленные и пищевые производства, фермы.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что в этот день активности должны проходить в интересных и удобных для детей форматах. Ко всем мероприятиям могут присоединиться родители.

«Например, в гимназии Подольских курсантов преобладает патриотическое направление, и упор руководство школы предлагает сделать именно на этом. Дети смогут посетить музей Подольских курсантов, этнографии и Климовский историко-краеведческий музей.

Старшеклассникам предложим привести в порядок общественные важные объекты — мемориалы «Подольским курсантам», «Скорбящая мать» и «Симферопольскую аллею», а также лесопарк «Дубки». А в Физтех-лицее есть добрая традиция — экологическая ярмарка», — рассказала Швелидзе.

Она также отметила, что уже сегодня ученики младших классов начнут выращивать рассаду, а 27 апреля родители смогут купить горшочек с этими растениями. Все собранные средства пойдут на помощь врачам Донецка. Средняя школа примет участие в эстафете с элементами противопожарной безопасности, отметила министр.

Спорт, экологические квесты и парки

В гимназии № 17 в Королеве проведут большое спортивное мероприятие. Турнир по футболу пройдет для старшеклассников, а для малышей состоится «Весенний марафон». Начальная школа также высадит сиреневую аллею, а средняя — изготовит кормушки, приведет в порядок территорию школы и памятник конструктору Алексею Исаеву.

Также в образовательном центре «Багратион» в ЖК «Гусарская баллада» состоится экологический квест для самых маленьких. Ученики 5 и 6 классов навестят ветеранов и помогут им по дому, 7 и 8 классы уберут территории школ, а старшие классы — площадки дошкольных учреждений. Учащиеся займутся и изготовлением пасхальных подарков для участников СВО.

Много добрых дел предстоит сделать и в парках региона. В каждом из них подготовлена программа на день. Кроме уборки там состоятся мастер-классы, ярмарки и так далее. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что гости парков и лесопарков высадят саженцы деревьев и кустарников.

«Также под руководством специалистов дети самостоятельно смогут собрать скамейку, турник или скворечник из предоставленных материалов», — рассказал Хайкин.

Помощь семьям участников СВО и одиноким гражданам

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что в рамках акции школьники посетят семьи участников СВО и помогут им навести порядок на дворовых территориях. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в регионе есть одиноко проживающие граждане. Важно уделить им внимание — сходить в магазин или помыть полы. Воробьев считает, что это должна быть инициативы детей, но никто не запрещает властям предлагать свои варианты.

«Я, как, наверное, и все родители, хотел бы, чтобы наши дети имели возможность что-то делать для других. В каждом учебном заведении есть свои блогеры, журналисты. Можно провести конкурс, чтобы ребята рассказали, как школа отработала «День добрых дел», и дети могли показать своим родителям, что хорошего, важного было сделано», — добавил Воробьев.

Культурная программа для детей

В «День добрых дел» школьников ждут в государственных и муниципальных музеях. Для них подготовлена обширная культурная программа. Свои двери для детей в день акции откроют Усадьба «Мураново», Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского, историко-художественный музей «Новый Иерусалим», музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, Звенигородский государственный музей-заповедник.

Швелидзе поблагодарила начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина, который с радостью поддержал идею провести экскурсии для детей в пожарной части.

«Например, в Реутове есть большая ПЧ. Мы уже составили план, который рассчитан на 3–4 часа и будет включать в себя интерактив, посещение музея и тематическую викторину, после чего ребятам предложат попробовать полевую кухню. Всего в Подмосковье 17 пожарно-спасательных частей, которые готовы провести аналогичные дни открытых дверей для ребят», — заявила она.