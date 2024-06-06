Андрей Воробьев: биометрия позволит человеку удобнее проходить разные процедуры

«Биометрия – это один из инструментов, которые позволит еще более высокое качество и удобство человеку дать. В чистоте, в прохождении каких-либо процедур, не нужна лишняя бумага или паспорт, который вы сейчас показали. Все это, очевидно, уйдет в прошлое. Сопротивляться этому, на мой взгляд, достаточно нелепо, но как и любая другая прорывная технология она натыкается на сопротивление», – сказал Воробьев.

Он отметил, что данная секция «Биометрия: мифы, возможности, тренды» предназначена для того, чтобы убедиться в том, что каждый человек уже пользуется биометрией, начиная со смартфонов со встроенными функциями распознавания отпечатка пальца или лица.