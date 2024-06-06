Андрей Воробьев: биометрия поможет добиться результатов в хозяйственной повестке

«Сегодня говорится о том, что в лесу нельзя разводить костер, но все мы видим — в 9 случаях из 10 пожары происходят из-за человека. Мы говорим о том, что, если бы была биометрия, мы видели бы, мы и так видим, кто это сделал, просто сегодня в законе не прописана возможность использования биометрии в части наказания. Мы могли бы так добиться очень серьезных прорывов в хозяйственной повестке. Мы топим, говоря молодежным языком, за биометрию, но с умом», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье установлено 135 тыс. камер — это сложившиеся реалии жизни. Не использовать биометрию глупо и порой опасно. Вопрос доверия к этой системе можно сравнить с лояльностью жителей к деятельности губернатора.

«Губернатор меряется по уровню доверия, то есть — доверяют тебе жители или не доверяют. Жители доверяют тогда, когда ты решаешь их проблемы. Если не решаешь их проблемы, то с какого перепуга они, наши дорогие жители, будут тебе доверять», — отметил губернатор.