Андрей Воробьев анонсировал создание новых народных дружин в Подмосковье

В Московской области приступают к созданию новых народных дружин, а там, где они уже существуют, планируется их усилить, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Наши спасатели стараются соответствовать тем вызовам, которые возникают. Мы также приступаем к созданию народных дружин. Такие подразделения уже существуют, и мы можем усилить их там, где это необходимо, за счет тех, кто готов и хочет принимать участие. Мы видим активных жителей в наших городах и считаем, что это направление также будет важно», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в правительстве все прекрасно понимают, какая нагрузка ложится на Главное управление внутренних дел.

«Знаем, насколько важно видеть и понимать все вызовы, которые существуют в городах. Где-то это миграционные вопросы, где-то вопросы безопасности человека. Хочу поблагодарить весь наш большой коллектив полиции за их работу. И самое главное — за стремление работать по-современному, по-умному. Это означает использование камер видеонаблюдения, а также выделение наиболее опасных территорий, которые требуют особого контроля и заботы», — отметил губернатор.

Воробьев также выразил благодарность сотрудникам прокуратуры.

«Все важные вопросы мы обсуждаем с ними, и чувствуем их профессионализм не только в знании юриспруденции, но и в таких сферах, как, например, теплоснабжение или вопросы, требующие сложных решений. Когда мы находим поддержку и понимание, это значительно ускоряет реализацию проектов. Если поддержки нет, то, соответственно, все становится гораздо сложнее», — отметил глава региона.

В понедельник Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».