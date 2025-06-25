Андрей Воробьев: 54 территории приведут в порядок в Подмосковье

По результатам Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в Подмосковье приведут в порядок 54 территории, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Спасибо волонтерам, которые помогли провести голосование, и нашим жителям за активное участие — Подмосковье стало одним из лидеров по числу проголосовавших», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В голосовании приняли участие более 777 тыс. человек, вовлеченных в жизнь региона и своего города. Активнее всего были жители Балашихи, Одинцовского округа, Подольска, Раменского округа и т. д. Всего граждане могли проголосовать за 289 территорий в 54 округах.

В итоге были выбраны 54 территории. Благоустройство двух из них начнется уже в этом году, еще 52 территорий — в 2026 году.

Так, в Павловском Посаде благоустроят территорию возле 1-й Пушкинской улицы, где был заброшенный недострой «Павловский Пассаж». На его месте появится пешеходная зона с детской площадкой, навесом, арт-объектом, туалетом и парковкой.

В Котельниках приведут в порядок территорию пруда в мкрн Силикат. Там появятся пешеходные дорожки, освещение, скамейки, теневые навесы. Дополнительно территорию озеленят.

Губернатор подчеркнул, что за 4 года жители выбрали 276 территорий для благоустройства. На 109 из них работы уже подошли к концу. Были приведены в порядок следующие объекты: усадьба Раменское, «Стахановский берег» в Электрогорске, площадь Тимофеева в Бронницах, Парк Ветеранов в Мытищах, набережная реки Осетр в Зарайске.

Итоги голосования по благоустройству по каждому округу представлены по ссылке.