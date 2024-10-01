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Андрей Воробьев: 355 тысяч человек стали участниками «Активного долголетия»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проекту «Активное долголетие» исполнилось 5 лет. За это время к нему присоединились 355 тыс. человек.

«Сегодня, в День пожилого человека, желаю нашему старшему поколению крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Самому старшему из участников проекта «Активное долголетие» 97 лет. Занятия посещают более 900 супружеских пар, еще 13 пар познакомились на проекте и стали семьями.

Для пенсионеров создали интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные из них — физкультура, творчество, танцы, бассейн, пение, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба.

Для пенсионеров проводятся экскурсии — 75 маршрутов и 120 объектов культуры, среди которых Главный храм Вооруженных сил России, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и др.

Всего в Подмосковье 67 клубов «Активного долголетия», еще два дополнительно открыли в мкр. Павшинская Пойма и Нахабино в Красногорске и один клуб — в Мытищах.

Проект не требует подачи заявления. Приглашение проактивно присылают в личный кабинет.