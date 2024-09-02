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Воробьев: более 2200 учеников пошли в новый образовательный комплекс «Полет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в понедельник в новый образовательный комплекс «Полет» в Красногорске пошли более 2200 учеников, из них 333 — первоклассники.

«В Павшинской пойме живет 90 тыс. человек, из них 6 тыс. — школьники. Открытие комплекса позволило разгрузить сразу 3 школы в микрорайоне: №14, №16 и №19», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал команде педагогов во главе с директором и ученикам отличного учебного года.

Первый камень образовательного комплекса «Полет» был заложен Андреем Воробьевым вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой по нацпроекту президента в мае 2022 года.