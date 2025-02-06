Андрей Воробьев: 147 общественных пространств благоустроят в регионе в 2025 году

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в 2025 году на территории региона планируется обустроить 147 общественных пространств. Это 17 парков, 12 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов, 7 зон отдыха в парках, 58 небольших общественных территорий, 4 стелы, 2 веломаршрута. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый год в Подмосковье появлялись новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе», — сказал губернатор.

По его словам, власти Московской области активно участвуют в президентском проекте по благоустройству, продолжают работу по обновлению знаковых объектов.

«В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем 147. Это, к примеру, набережная реки Нары в Наро-Фоминске, улица Центральная с пешеходной зоной у ДК „Октябрь“ в Дубне, улица Советская в Кашире, Центральная площадь в Хотькове, завершим вторые этапы благоустройства парка в Ивантеевке, Наташинского парка в Люберцах и парка Толстого в Химках», — перечислил Воробьев.

Он подчеркнул, что отдельное внимание власти области уделают развитию лесопарков, которые тоже востребованы у жителей и гостей Подмосковья. До конца года планируется провести работы в 12 парках в лесу — это Балашиха, Мытищи, Подольск и иные округа.

Программа стартовала в 2021 году по инициативе губернатора. На сегодняшний день в регионе действуют 34 подобных объекта.

Тематический маршрут и кофе-поинты

В 2025 году запланировано провести первый этап работ в Кучинском лесопарке в Балашихе. Там сделают тематический маршрут В.Э. Мейерхольда: тропа — зона у Вишняковского родника — зона отдыха у дамбы «Трибуна Мастера» — театральная сцена. Еще планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть общей протяженностью 3 км и детские игровые площадки.

В Одинцове проведут благоустройство лесопарковой зоны «Новая Трехгорка». Рабочие проложат дорожно-тропиночную сеть общей длиной 7,5 км. Там также сделают зоны для мангала, спортивные и детские игровые площадки, места для выгула собак, павильоны для мастер-классов и проката спортинвентаря, кофе-поинты.

Первый этап работ стартует в Пироговском лесопарке в Мытищах. В Масловском лесопарке в Одинцовском округе планируется закончить вторую очередь. Кроме того, проведут благоустройство лесопарков «Дубрава» в мкр. Климовск в Подольске, 50-летия Октября в Коломне, Томилинского лесопарка в Люберцах.

Продолжится благоустройство и в некоторых подмосковных парках. В Ивантеевке в 2021 году завершился первый этап реконструкции, там появилась новая входная группа, велодорожка, пункт проката велосипедов и детская площадка для изучения ПДД. В ходе второго этапа создадут новые детские и спортплощадки для всех возрастов посетителей, кафе, зону барбекю, площадку для выгула собак. Еще сделают освещение входной группы, новую пешеходно-тропиночную сеть, видеонаблюдение и установят малые архитектурные формы, а территорию озеленят.

Всего в регионе находятся 209 парков и лесопарков. За последние 9 лет их число увеличилось почти в 9 раз — в 2014 году было 24 таких общественных пространства. С каждым годом растет и посещаемость. В 2022 году было 57,2 млн человек, в 2023-м — 74,7 млн, в 2024-м — 83,9 млн.

Амфитеатры и сухой фонтан

В 2025 году будет благоустроена набережная реки Нары в Наро-Фоминске. На территории появятся смотровые площадки у воды, амфитеатры, зоны отдыха с теневыми навесами и беседками. Будут созданы удобные маршруты для пешеходов и велосипедистов.

В Хотькове Сергиево-Посадского округа благоустроят площадь на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина. Там установят городские символы, арт-объект, сухой фонтан. А еще планируется организовать сменную выставку. С помощью уличной мебели будут созданы комфортные зоны для отдыха, а навигационные элементы помогут жителям и гостям ориентироваться на территории. Особенностью проекта станет использование элементов кудринской резьбы, что подчеркнет культурную идентичность города.

Благоустроят в этом году и парк «Дружба» в Люберцах с мостом, который соединит два берега озера Черное. Концепция предусматривает создание велопешеходного маршрута, смотровых, детских и спортплощадок, МАФ, зон отдыха. Для безопасности и комфорта гостей установят современную систему освещения и видеонаблюдения.

Среди других знаковых объектов в Подмосковье — сквер Защитников Москвы в Лобне, Папанинская дача в Королеве, территория перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл» в Электростали (вторая очередь), сквер 60-летия Победы в Егорьевске, набережная Яузы в Мытищах (первая очередь).

В этом году еще планируют установить 741 детскую игровую площадку.

Освещение и городская среда

Для комфорта и безопасности жителей на общественных территориях каждый год ведутся мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения.

В рамках губернаторского проекта «Светлый город», направленного на ликвидацию неосвещенных мест, обустроят 374 объекта. Еще в планах на 2025 год заменить более 35 тыс. светильников на энергосберегающие светодиодные, данные работы позволят повысить уровень энергоэффективности уличного освещения в целом.

Подмосковье шестой год подряд в рейтинге Минстроя РФ находится в тройке лучших регионов по качеству городской среды.

За это время в области было благоустроено 273 общественных территории: 38 пешеходных зон и площадей, 38 набережных, 64 сквера (включая 8 детских), 56 парков, 34 лесопарка, 85 зон активного отдыха, 24 станции МЦД, 3 стелы трудовой доблести и 18 стел воинской доблести. Еще установлено свыше 3,2 тыс. детских игровых площадок и 6 каруселей. Около 4 тыс. общественных территорий оснастили современным освещением.

В рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводящегося по инициативе главы государства Владимира Путина с 2018 года, победу одержали 46 проектов из Подмосковья — 37 из них полностью реализованы.