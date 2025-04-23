Андрей Воробьев: 11 набережных благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжают благоустраивать места для отдыха и прогулок. В этом году на очереди 11 набережных. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Завершим благоустройство моста и парка „Дружбы“ у озера Черное в Люберцах. Жители смогут проводить время на велопешеходном маршруте, гулять по пешеходному мосту, для детей — детские и спортплощадки. Обустроим зоны отдыха у воды и смотровые площадки», — написал Воробьев в Telegram-канале.

На набережной прудов на реке Теребенка в Чехове начнется III этап благоустройства. Место стало победителем Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Здесь организуют прогулочный променад, зоны отдыха, пешеходные дорожки, пирс с арт-объектом «Чайка». Сам пруд очистят. Работы завершат в конце лета.

«В Солнечногорске обновляем набережную в микрорайоне Тимоново. Появятся новый спуск к воде с лестницами и пандусом, пляжная зона и два пирса. Набережную озера Травинское в Пушкинском округе разделим на тематические зоны: детская, спортивная, тихого отдыха, смотровые и мемориальная», — добавил глава региона.

Продолжается благоустройство набережной Суворовских прудов в Лосино-Петровском. Здесь появятся парковка, велодорожка, новая входная группа, пляжная зона, амфитеатр, кафе и летние беседки. Новый облик получит набережная пруда Красный ручей в Лотошине. Территорию планируют разделить на тематические зоны: спортивная, детская, пикниковая, пляжная, парковочная. Здесь обустроят и центральную площадь.

«Начнем благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках. Обустроим прибрежную зону и навигацию, создадим кольцевой пешеходный маршрут вокруг пруда. Детские и спортивные площадки, зоны для пикника и обустройство прогулочной набережной запланировали у Торфяного озера в Красногорске. Построим велопарковку и обустроим прогулочные аллеи», — отметил Воробьев.

Изменения коснутся карьера Западного в Озерах городского округа Коломна. Здесь появятся маршруты вдоль набережной, просторная парковка, зоны отдыха, велодорожки, спортивная и детская площадки. В том числе специалисты благоустроят пляжную зону.

«Начинаем приводить в порядок набережную реки Нары в Наро-Фоминске. Сделаем велодорожки, организуем зоны отдыха у воды и теневые навесы. Установим смотровые площадки, амфитеатры», — заключил губернатор Московской области.