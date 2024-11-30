Андрей Воробьев: 1 декабря в Подмосковье стартует зимний сезон

В воскресенье, 1 декабря в Московской области запустят зимний сезон. В регионе откроются катки, зажгутся елки и все будут готовиться к Новому году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В первой половине декабря заработают 37 катков с искусственным льдом. Из них восемь мы создаем в этом году», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в приложении «Мое Подмосковье» с начала зимы все желающие смогут посмотреть актуальное расписание сеансов на катках и забронировать место. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

По словам Воробьева, в воскресенском парке усадьбы Кривякино подготовили праздничную ярмарку, анимационную программу «Выходи гулять!», катание на пони, дегустацию чая и горячих напитков. Для посетителей еще выступит духовой оркестр Дедов Морозов и покажут фаер-шоу.

Как уточнил губернатор, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посадке ожидается выступление артистов на ходулях, показ шоу с символом 2025 года. Для малышей подготовили анимационные программы «Духи Дивного леса» и «Аленький цветочек».

«Парк Мира, г. о. Мытищи — все начнется со спектакля „Морозко“ и забега „На старт! Внимание! Валенки!“. После жителей ждет модное дефиле „С начесом“ и концерт „Зимние ритмы“. Завершится день хороводом вокруг елки и открытием катка», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в домодедовском парке «Елочки проведут мастер-класс по хоккею, ярмарки, будет открыта чайная станция, состоятся массовый забег „В колпаках и мишуре“, фотоквест, розыгрыши призов. А еще пройдет показ кинокатка.

Как сообщил глава области, подробную афишу и список всех мероприятий в регионе жители и гости могут найти на сайте welcome.mosreg.ru.

Кроме того, как рассказал Воробьев, в подмосковных парках будут работать свыше 50 лыжных трасс и более 60 горок для тюбинга. Всего подготовят 817 мест для катания на коньках и 184 лыжные трассы.

Он подчеркнул, что региональной проект «Выходи во двор» будет запущен с 1 декабря. Он стартует в Черноголовке. Хоккейной команде жителей будут противостоять известные спортсмены Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов и т. д.

Еще в декабре и январе на открытых площадках состоятся 29 ледовых спектаклей. Покажут шоу под руководством знаменитых фигуристов Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Ирины Слуцкой.