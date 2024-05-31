Андрей Турчак встретился с победителями предварительного голосования «Единой России»

Партия организовала для таких кандидатов отдельное сопровождение — от сбора и подачи документов на участие в процедуре до ЕДГ в сентябре

«Первый этап избирательной кампании завершен — результаты предварительного голосования подведены. Второй год в нем участвуют бойцы и ветераны СВО, в этом сезоне таких кандидатов значительно больше», — отметил секретарь Андрей Турчак.

По его словам, каждый из победивших кандидатов готов к конкуренции на выборах.

«Предстоящая кампания не будет простой. И каждый уже не раз доказал, что готов брать на себя ответственность — за товарища из боевого расчета, за подразделение, которым командовал, за раненого, которому нужна помощь. За страну и людей, которых сегодня нужно защищать. Каждый из них теперь готов взять на себя ответственность за решение проблем жителей тех регионов или городов, интересы которых они будут представлять в законодательных собраниях, городских думах или муниципальных советах», — отметил секретарь Генсовета партии.

Главная цель кандидатов от «Единой России» — участвовать в выборах не ради депутатских «корочек», а для того, чтобы жизнь в конкретных населённых пунктах менялась к лучшему.

«Так победим — на всех фронтах и во всех смыслах!» — резюмировал Андрей Турчак.

К очной встрече с участниками СВО, по видеоконференцсвязи также присоединились победители предварительного голосования «Единой России» из Московской области.

Старший инструктор 47-й танковой дивизии боевой подготовки, участник предварительного голосования «Единой России» из Ленинского округа Дмитрий Белитский отметил, что ключевыми задачами для себя считает работу с молодежью, оказание помощи ветеранам и участникам военных действий и их семьям.

«Каждый из нас чувствует поддержку, которая, по меньшей мере, выражается в форме гуманитарной помощи. Раненым и лишившимся конечностей ребятам оказывается всесторонняя помощь. Это говорит о многом. Государство оказывает участникам СВО беспрецедентнуюподдержку, но есть некоторые недоработки, и наша задача — их устранить. С точки зрения отца и главы семьи я вижу эту помощь уже здесь, на месте. Это и бесплатные школьные обеды, и летний лагерь, кроме этого, существует психологическая поддержка специалистов. Я точно понимаю, что у все возникающие вопросы моей семьи будут решены», — рассказал Дмитрий Белитский.

Участник СВО, участник предварительного голосования из городского округа Мытищи Андрей Брыкалов подчеркнул, что в случае победы на выборах, особое внимание в своей работе он уделит воспитанию молодогопоколения.

«Дети — это наше будущее, а вложение в наше будущее сегодня предотвратит повторение негативных последствий. События на Украине показывают, как важно правильно воспитывать детей. Там проявляются такие явления, как бандеровщина, нацизм и национализм. Все эти факторы собрались воедино и привели к конфликту, затрагивающему нас. Мы стремимся предотвратить подобные ситуации, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире. Наша цель — обеспечить им будущее без конфликтов», — сказал Андрей Брыкалов.

Денис Козлов из Жуковского занимается сбором и доставкой гуманитарного груза в зону проведения СВО. Он отметил, что важно помогать военнослужащим адаптироваться к жизни после службы.

«Я хотел бы, чтобы молодые люди, которые вернутся оттуда, понимали, куда они приходят. Мы будем стараться сделать все возможное для их успешной интеграции в общество. Важно, чтобы военные могли успешно адаптироваться к жизни после службы. Мы знаем, что происходило там, мы видели все это своими глазами. Поэтому мы будем максимально работать в этих направлениях и использовать наши знания и опыт. И чем больше военных получат дополнительные полномочия, тем больше они смогут сделать для простых граждан, находящихся на территории нашей страны», — резюмировал участник предварительного голосования «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.