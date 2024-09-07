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Андрей Середой проголосовал на муниципальных выборах в Реутове

Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Середой отдал свой голос на муниципальных выборах депутатов, передает пресс-служба партии.

«Приглашаем вас принять участие в важных выборах! Вас ждет возможность определить будущее нашего города, избрав 25 депутатов муниципального совета, которые будут представлять интересы избирателей в течение следующих пяти лет. Не пропустите шанс сделать свой выбор», — рассказал Андрей Середой.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.