Андрей Пожаров поделился секретами «экономики счастья» на форуме бизнес-омбудсмена Москвы

Форум стал масштабной площадкой для ярких и честных дискуссий на вопросы, волнующие предпринимателей всей страны. В пленарной сессии выступили первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Александр Путилин и многие другие.

Андрей Пожаров на V Форуме бизнес-омбудсмена Москвы в сессии «Экономика счастья. Новый подход в управлении» поделился личным подходом к счастью и инструментами управления им для повышения эффективности компании.

«Нет большего врага у процессов, чем несчастливый человек. Обычная коммуникация легко может превращаться в деструктивную под влиянием момента, а у нас вся коммуникация заведена в корпоративный чат — нельзя никак и нигде иначе передавать информацию. Во-первых, ИИ превращает все, что мы обсуждаем, в задачи со сроками и передает их исполнителям. Кроме этого, он дает анализ, и я вижу, как выстроены коммуникации между сотрудниками, насколько они частые и насколько напряженные. Я могу понедельно посмотреть, как это происходило, и проанализировать. Главным образом это направлено на предотвращение и искоренение конфликтов. Внедрение заняло определенное время, на начальном этапе это выглядело как контроль, но затем люди начинают ценить сопровождение и помощь ИИ. Он помогает не только настроить процессы, но и более взвешенно принимать решения и избавляться от рутины. У нас огромное количество историй с обращениями в ФАС, успешность мы прогнозируем с помощью ИИ. И тратим силы больше на те ситуации, где можем достичь успеха. А успех, соответственно, заряжает счастьем», — сказал Андрей Пожаров.

Предприниматель отметил, что не только ИИ приносит счастье в компанию. По словам Андрея Пожарова, в его компании также внедрено правило «45/15» — каждый час экран гаснет на 15 минут, в это время сотрудник должен отдохнуть, а затем снова включиться в деятельность. В компании есть и традиции спортивных и туристических корпоративов.