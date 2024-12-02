Андрей Иванов вручил первые паспорта 11 юным жителям Одинцовского округа

Для одиннадцати юных жителей округа наступил новый жизненный этап: подросткам вручили первые паспорта. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил ребят с важным событием и дал напутствие: главный документ — это не только права, но и новые обязанности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня мы передаем не только паспорт, но и свое доверие, свою веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Помните, что быть гражданином России — это не только пользоваться правами, но еще и брать на себя ответственность за свои поступки, за людей вокруг вас и за Россию», — подчеркнул Андрей Иванов.

Молодым людям пожелали любить свою Родину и изучать ее историю. Узнать главные события отечества школьники смогут из книги Николая Карамзина «История государства Российского», которую по традиции вручили ребятам вместе с новым документом. С помощью паспорта каждый из подростков теперь сможет оформить Пушкинскую карту, чтобы изучать и культурную жизнь своей страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.