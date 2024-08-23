Андрей Иванов вручил паспорта 9 юным жителям Одинцовского округа

«Сегодня наша страна отмечает День Государственного флага, нашего символа — триколора, под которым Россия одерживает свои победы. В честь этого события мы собрали вас сегодня здесь, чтобы в торжественной обстановке вручить вам ваши первые паспорта. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек, родственников с этим знаковым событием. Любите и цените свою страну, уважайте её законы, изучайте литературу, историю, культуру. Нам с вами безмерно повезло — родиться в России, стать наследниками колоссального сокровища, накопленного многими и многими поколениями наших предков», — сказал Андрей Иванов.

По сложившейся традиции каждому из ребят также вручили экземпляр книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.