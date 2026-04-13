Андрей Иванов проверил вентиляцию в ЖК «Заречье парк» в Одинцове

Встреча по работе системы вентиляции прошла 10 апреля в новом корпусе ЖК «Заречье парк» в Одинцовском округе. Глава округа Андрей Иванов проверил показатели после обращения жителя и сообщил о завершении наладки оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для встречи стало обращение жителя дома №3, военнослужащего запаса Никиты Федотова, который сообщил о неисправной вентиляции в квартире. Управляющая компания и застройщик отработали заявку, после наладки система заработала в штатном режиме. В квартирах, где сохраняются схожие проблемы, работы планируют завершить в течение месяца.

«На месте проверили показатели с помощью анемометра. Скорость движения воздуха составляет 1,5 м/с, это выше нормативных значений. Дом новый, активное заселение началось в 2025 году. В здании 148 вентиляционных стояков, осталось отрегулировать четыре. По квартирам, где еще есть вопросы — шум, гул или повышенная влажность, работы завершат до конца апреля», — отметил Андрей Иванов.

ЖК «Заречье парк» расположен рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково». Комплекс состоит из пяти девятиэтажных корпусов. Корпус №1 на 440 квартир ввели в 2022 году, корпус №2 на 528 квартир — во втором квартале 2023 года. Урбан-блок из корпусов №3.1 и №3.2 на 520 квартир построили в конце 2024 года. Сейчас возводят корпус №4 на 320 квартир.

Проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В микрорайоне уже работает школа на 600 мест, готовится к открытию поликлиника на 300 посещений в смену. В декабре группа «Самолет» получила разрешение на ввод многоуровневого паркинга на 717 машиномест. Также запланировано строительство детского сада на 210 мест и наземного паркинга на 498 машиномест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.