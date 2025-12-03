Андрей Иванов проверил благоустройство дворов в поселке Покровский городок

Во дворах домов № 5, 11, 12 и 14 поселка Покровский городок в 2025 году завершили комплексное благоустройство. Подрядчик заасфальтировал пешеходные дорожки, тротуары и внутриквартальные проезды, обустроил новые парковки и газоны с плодородным грунтом.

Андрей Иванов отметил, что работы провели после замены инженерных сетей — тепловых, водоснабжения и водоотведения. За месяц уложили более 9,6 тысячи квадратных метров асфальта, отремонтировали 3,6 тысячи метров бордюров, озеленили территорию и установили семь искусственных неровностей для безопасности пешеходов. Жители положительно оценили качество работ.

На встрече договорились восстановить просевшие смотровые люки у дома № 14, провести кронирование тополей напротив дома № 4 и обустроить дорожку к Покровской школе — в этом году ее отсыпят щебнем, а весной уложат асфальт. Также глава округа поручил службам проверить информацию о сливе сточных вод из частных септиков в районе улицы Дачная.

В 2025 году в Одинцовском округе заменили асфальт в 20 дворах, в том числе в Покровском городке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.