Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 ноября вместе с жителями оценил качество летнего благоустройства дворов у домов №34, №34А, №36 и №40 на улице Маршала Жукова в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполнили летом 2026 года в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». В проездах, на тротуарах, парковках и пешеходных дорожках обновили почти 17 тыс. квадратных метров покрытия. Пришедшую в негодность брусчатку заменили асфальтом, у подъездов установили лавочки и урны.

«Вместе с жителями прошли по дворам и оценили, в каком состоянии они находятся спустя несколько месяцев. Для автомобилистов предусмотрели более 80 дополнительных парковочных мест, а для пешеходов проложили порядка 200 метров новых дорожек», — сообщил Андрей Иванов.

Глава округа также осмотрел новую детскую площадку у дома №40. Игровой городок площадью 200 квадратных метров обустроили по муниципальному контракту. Здесь смонтировали игровой комплекс, качели, песочницу, качалки и карусель, установили лавочки, урны, информационный стенд и ограждения. До конца недели на площадке сделают освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.