Андрей Иванов провел личный прием жителей в Жаворонковском Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 18 ноября провел личный прием граждан в Жаворонковском на базе Ликинской средней школы. Основные обращения касались передачи коммунальных сетей в муниципальную собственность и организации проезда к садовым товариществам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе личного приема жители села Жаворонки подняли вопросы, связанные с передачей сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальную собственность. Коммуникации, построенные в начале 2000-х годов, до сих пор не оформлены на баланс, и расходы по их содержанию несут сами жители. По словам главы округа, юридические основания для передачи сетей в муниципальную собственность пока отсутствуют.

Андрей Иванов сообщил, что выходом из ситуации может стать передача сетей на баланс «Одинцовской теплосети».

«Поручил организовать встречу с акционером компании-застройщика и проработать передачу объектов в «Одинцовскую теплосеть». Такой шаг позволит наладить обслуживание и снять нагрузку с жителей», — сообщил Андрей Иванов.

Вторым важным вопросом стал конфликт между садоводческими товариществами «Жаворонки-37» и «Юбилейный» по поводу организации проезда к участкам. Представители «Жаворонок-37» выступают за перекрытие дороги вдоль пруда для транзитного движения, а «Юбилейный» настаивает на свободном проезде. Судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются.

Глава округа подчеркнул необходимость поиска компромисса между сторонами с учетом мнения других садовых товариществ. На территории существует альтернативный проезд вдоль нового микрорайона «Равновесие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.