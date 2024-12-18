Андрей Иванов провел личный прием в Захаровском

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «выездной администрации» в территориальном управлении Захаровское — на площадке Дома культуры в поселке Летний отдых. Основные вопросы, с которыми обращались заявители, касались образования, благоустройства и экологии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, жительница поселка обратила внимание на состояние детского сада № 58 — здание 1966 года постройки ни разу за свою историю не ремонтировалось. С 2016 года в садике проводились локальные работы — были отремонтированы пожарная лестница, веранда, пищеблок, сантехника и электрика в групповых комнатах, туалеты, обустроен узел учета тепловой энергии, а в 2024 — выполнено благоустройство по программе инициативного бюджетирования. Вместе с тем зданию требуется капитальное обновление, особенно плачевная ситуация сейчас с канализацией. Как сообщил Андрей Иванов, муниципалитет проработает вопрос поэтапного капремонта, параллельно профильные службы займутся поиском земельного участка, где в будущем можно было бы построить новое дошкольное учреждение.

«Направим соответствующие заявки, чтобы попасть в программу капитального ремонта по президентской квоте. Параллельно продумаем, как поэтапно выполнить ремонтные работы по нашей программе. Уже в следующем году можно начать с замены окон, кровли и подвала в летний период. Также будем обосновывать строительство нового детского сада — с учетом переполненности и плохого состояния садика № 58», — сообщил Андрей Иванов.

Несколько обращений в сфере благоустройства озвучила староста деревни Сальково Татьяна Романова. В частности, населенному пункту очень нужна детская игровая и спортивная площадка. Подходящий участок в неразграниченной государственной собственности на территории Сальково есть, его могут включить в программу по благоустройству на 2026 год. Как сообщил Андрей Иванов, концепцию пространства обсудят весной 2025-го: проектировщики приедут в деревню, чтобы зафиксировать пожелания жителей. Глава Одинцовского округа поручил проработать вопрос организации наружного уличного освещения в деревне и обустройства аллеи к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. Работы по мемориалу необходимо завершить весной — к празднованию 80-летия Великой Победы.

Кроме того, профильные службы проведут работу по еще одной локации, где есть проблемы со светом — хутору Никонорова. Глава Одинцовского округа сообщил, что обустройство линий наружного освещения можно выполнить из внебюджетных источников. Также в собственность муниципалитета оформят зеленый участок и пруд, которыми очень дорожат жители хутора. Это позволит сохранить территорию и исключить риски самозахвата. Еще одно поручение касалось проведения муниципального земельного контроля по факту складирования морских контейнеров на участке вблизи улицы Чистяковой. Помимо этого, на личном приеме Андрей Иванов проинформировал участника боевой операции в Сирии и специальной военной операции, кавалера ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» и медали Суворова, полковника Дмитрия Захарова о порядке и условии предоставления участков для ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.