Андрей Иванов провел личный прием граждан в Часцах

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «Выездной администрации» в поселке Часцы — на площадке Культурно-досугового центра «Часцовский». Основные вопросы, с которыми обращались заявители, касались дорожного ремонта и развития спорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жительница поселка Вера Васильевна Кривошеева обратила внимание на необходимость капитального ремонта двух дорог от Можайского шоссе — до Часцов длиной 1,2 км и до поселка Гарь-Покровское длиной 3 км. Андрей Иванов сообщил, что с учетом существенных затрат капитальный ремонт можно выполнить поэтапно.

на приоритетность объектов. Работы можно разбить на ближайшие, допустим, 2 года. Постепенно выделять денежные средства и проводить капитальный ремонт», — сообщил Андрей Иванов.

На личном приеме в главе обратился руководитель военно-патриотического клуба «Воин», участник специальной военной операции и многодетный отец Максим Федоренко. Он сообщил, что клубу очень нужен инвентарь для зала, где занимаются ребята — татами «ласточкин хвост» размерами 6 на 12 метров. Андрей Иванов сообщил, что помощь обязательно будет оказана — задачу взял в работу депутат Совета депутатов Одинцовского округа Владимир Виницкий. Дополнительно семью Максима Федоренко проконсультируют по юридическим вопросам, связанным с земельным участком для многодетной семьи.

Также Андрей Иванов поручил профильным службам провести проверку строящегося складского здания вблизи Культурно-досугового центра «Часцовский»: жители поселка обеспокоены тем, что после завершения работ здание может использоваться под производство. Еще одно поручение глава Одинцовского округа обозначил территориальному управлению ЖКХ — проработать вопрос перевода на баланс АО «Одинцовская теплосеть» канализационно-насосной станции, расположенной на улице Прудная в деревне Шульгино.

Перед личным приемом глава Одинцовского округа вместе с юными жителями поселка и ребятами из семей участников спецоперации нарядил в актовом зале Культурно-досугового центра «Часцовский» новогоднюю елку.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой