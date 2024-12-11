Андрей Иванов провел личный прием граждан в Часцах
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «Выездной администрации» в поселке Часцы — на площадке Культурно-досугового центра «Часцовский». Основные вопросы, с которыми обращались заявители, касались дорожного ремонта и развития спорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Жительница поселка Вера Васильевна Кривошеева обратила внимание на необходимость капитального ремонта двух дорог от Можайского шоссе — до Часцов длиной 1,2 км и до поселка Гарь-Покровское длиной 3 км. Андрей Иванов сообщил, что с учетом существенных затрат капитальный ремонт можно выполнить поэтапно.
на приоритетность объектов. Работы можно разбить на ближайшие, допустим, 2 года. Постепенно выделять денежные средства и проводить капитальный ремонт», — сообщил Андрей Иванов.
На личном приеме в главе обратился руководитель военно-патриотического клуба «Воин», участник специальной военной операции и многодетный отец Максим Федоренко. Он сообщил, что клубу очень нужен инвентарь для зала, где занимаются ребята — татами «ласточкин хвост» размерами 6 на 12 метров. Андрей Иванов сообщил, что помощь обязательно будет оказана — задачу взял в работу депутат Совета депутатов Одинцовского округа Владимир Виницкий. Дополнительно семью Максима Федоренко проконсультируют по юридическим вопросам, связанным с земельным участком для многодетной семьи.
Также Андрей Иванов поручил профильным службам провести проверку строящегося складского здания вблизи Культурно-досугового центра «Часцовский»: жители поселка обеспокоены тем, что после завершения работ здание может использоваться под производство. Еще одно поручение глава Одинцовского округа обозначил территориальному управлению ЖКХ — проработать вопрос перевода на баланс АО «Одинцовская теплосеть» канализационно-насосной станции, расположенной на улице Прудная в деревне Шульгино.
Перед личным приемом глава Одинцовского округа вместе с юными жителями поселка и ребятами из семей участников спецоперации нарядил в актовом зале Культурно-досугового центра «Часцовский» новогоднюю елку.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа