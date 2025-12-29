Андрей Иванов поздравил сотрудников МЧС России с профессиональным праздником

27 декабря исполнилось 35-лет со дня образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — МЧС РФ. Федеральное ведомство ведет свою историю с 1990 года, когда на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия постановления — 27 декабря — считается временем образования МЧС России. За эти годы ведомство стало мощной структурой, спасшей миллионы жизней в чрезвычайных ситуациях, пожарах и стихийных бедствиях. На торжественном собрании в администрации Одинцовского округа с профессиональным праздником спасателей поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Работа спасателя — это ежедневная готовность действовать точно и собранно: тревожный звонок среди ночи, решение, которое нужно принять буквально за секунды, ответственность за чужую жизнь. И именно поэтому ваша служба вызывает особое уважение. Вы всегда рядом, там, где сложно и опасно, и где по-настоящему страшно. Рядом с людьми в самые тяжелые минуты жизни. Поэтому я сегодня от имени всех жителей Одинцовского округа хочу искренне поблагодарить вас за этот труд, выдержку, профессионализм, умение сохранять спокойствие там, где другим трудно даже собраться с силами. Мы знаем, что на вас можно положиться. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональной уверенности, надежных товарищей, понимания и благополучия в семьях», — отметил глава Одинцовского округа.

Лучшие в своем деле были отмечены наградами — суммарно более 80 специалистов спасательных служб. Им вручили Благодарственные письма главы Одинцовского округа, медали «За отличие в службе», «За пропаганду спасательного дела», «15 лет ГКУ МО „Мособлпожспас“, „15 лет безупречной работы“, „10 лет безупречной работы“, нагрудный знак МЧС России „За заслуги“, Благодарности Главного управления МЧС России по Московской области, а также Благодарственные письма „Мособлпожспас“ и Совета депутатов Одинцовского округа. Кроме того, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области Андрея Воробьева почетного звания „Заслуженный пожарный Московской области“ был удостоен Сергей Васильевич Богатырев. Помимо главы Одинцовского округа Андрея Иванова награды вручали первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, Заслуженный артист России Денис Майданов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Алексей Логинов, начальник территориального управления № 1 ГКУ Московской области „Мособлпожспас“ Михаил Кузнецов и председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.

«Сложно представить наш мир, нашу жизнь без вашего участия, внимания и вашего профессионализма. Очень здорово, что рядом растет смена — те ребята, которые сейчас наполняют волонтерские ряды, потом принимают решение продолжить работу в МЧС. В каждом регионе существует такая преемственность. Вы настоящие герои, с которых молодежь берет пример. Благодарю вас за личную службу, наставничество, внимание к молодежи. В наше время эта связь должна быть неразрывной», — отметил Денис Майданов.

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы и многие другие специалисты МЧС России выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях.

